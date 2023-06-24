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В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности - РИА Новости, 24.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
13:52 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/kchr-1880177067.html
В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности
В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности - РИА Новости, 24.06.2023
В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности
Обстановка в Карачаево-Черкесии спокойная, но власти приняли ряд дополнительных мер антитеррористической защищенности, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:52
2023-06-24T13:52
карачаево-черкесская республика
попытка вооруженного мятежа
карачаево-черкесская республика (кчр)
безопасность
рашид темрезов
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Карачаево-Черкесии спокойная, но власти приняли ряд дополнительных мер антитеррористической защищенности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов. "Провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Карачаево-Черкесской республике… Обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в республике – она стабильная, спокойная и находится под контролем. Приняли ряд дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов и по обеспечению безопасности жителей республики", - написал Темрезов.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления". В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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попытка вооруженного мятежа, карачаево-черкесская республика (кчр), безопасность, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Попытка вооруженного мятежа, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Безопасность, Рашид Темрезов
В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности

Темрезов заявил о введении дополнительных мер антитеррористической защищенности в КЧР

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЗдание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике
Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Карачаево-Черкесии спокойная, но власти приняли ряд дополнительных мер антитеррористической защищенности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.
«
"Провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Карачаево-Черкесской республике… Обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в республике – она стабильная, спокойная и находится под контролем. Приняли ряд дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов и по обеспечению безопасности жителей республики", - написал Темрезов.
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Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаПопытка вооруженного мятежаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)БезопасностьРашид Темрезов
 
 
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