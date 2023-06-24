В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности
Темрезов заявил о введении дополнительных мер антитеррористической защищенности в КЧР
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЗдание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике
Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Карачаево-Черкесии спокойная, но власти приняли ряд дополнительных мер антитеррористической защищенности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.
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"Провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Карачаево-Черкесской республике… Обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в республике – она стабильная, спокойная и находится под контролем. Приняли ряд дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов и по обеспечению безопасности жителей республики", - написал Темрезов.
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Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.