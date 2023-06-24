https://ria.ru/20230624/kchr-1880177067.html

В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности

В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности - РИА Новости, 24.06.2023

В КЧР приняли дополнительные меры антитеррористической защищенности

Обстановка в Карачаево-Черкесии спокойная, но власти приняли ряд дополнительных мер антитеррористической защищенности, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:52

2023-06-24T13:52

2023-06-24T13:52

карачаево-черкесская республика

попытка вооруженного мятежа

карачаево-черкесская республика (кчр)

безопасность

рашид темрезов

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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Карачаево-Черкесии спокойная, но власти приняли ряд дополнительных мер антитеррористической защищенности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов. "Провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Карачаево-Черкесской республике… Обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в республике – она стабильная, спокойная и находится под контролем. Приняли ряд дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов и по обеспечению безопасности жителей республики", - написал Темрезов.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут "предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", где "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления". В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

попытка вооруженного мятежа, карачаево-черкесская республика (кчр), безопасность, рашид темрезов