https://ria.ru/20230624/kaluga-1880152053.html

Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области

Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области

Ситуация в Калужской области стабильная, все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, в регионе отменяются вечерние мероприятия, написал в РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:29

2023-06-24T11:29

2023-06-24T11:59

калужская область

владислав шапша

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Калужской области стабильная, все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, в регионе отменяются вечерние мероприятия, написал в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша."Только что наш президент Владимир Путин обратился к народу. Он сказал, что сделает все, чтобы отстоять страну и защитить жизни граждан. И мы сделаем все, чтобы помочь президенту это сделать", - написал Шапша, подчеркнув, что попытки внести раскол в общество не пройдут."Мы провели заседание Оперативного штаба. Все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Вечерние массовые мероприятия отменяются. Ситуация на территории региона стабильная и находится под контролем", - отметил Шапша.Он добавил, что все "должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента".Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.

https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880152861.html

калужская область

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Екатерина Зайцева

калужская область, владислав шапша, безопасность