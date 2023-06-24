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Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области - РИА Новости, 24.06.2023
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11:29 24.06.2023 (обновлено: 11:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kaluga-1880152053.html
Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области
Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области
Ситуация в Калужской области стабильная, все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, в регионе отменяются вечерние мероприятия, написал в РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:29
2023-06-24T11:59
калужская область
владислав шапша
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Калужской области стабильная, все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, в регионе отменяются вечерние мероприятия, написал в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша."Только что наш президент Владимир Путин обратился к народу. Он сказал, что сделает все, чтобы отстоять страну и защитить жизни граждан. И мы сделаем все, чтобы помочь президенту это сделать", - написал Шапша, подчеркнув, что попытки внести раскол в общество не пройдут."Мы провели заседание Оперативного штаба. Все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Вечерние массовые мероприятия отменяются. Ситуация на территории региона стабильная и находится под контролем", - отметил Шапша.Он добавил, что все "должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента".Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880152861.html
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калужская область, владислав шапша, безопасность
Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность
Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области

Шапша: органы власти и правопорядка Калужской области работают в усиленном режиме

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Калужской области стабильная, все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, в регионе отменяются вечерние мероприятия, написал в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
"Только что наш президент Владимир Путин обратился к народу. Он сказал, что сделает все, чтобы отстоять страну и защитить жизни граждан. И мы сделаем все, чтобы помочь президенту это сделать", - написал Шапша, подчеркнув, что попытки внести раскол в общество не пройдут.
"Мы провели заседание Оперативного штаба. Все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Вечерние массовые мероприятия отменяются. Ситуация на территории региона стабильная и находится под контролем", - отметил Шапша.
Он добавил, что все "должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента".
Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
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Калужская областьВладислав ШапшаБезопасность
 
 
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