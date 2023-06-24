Губернатор Шапша заявил о стабильной обстановке в Калужской области
Шапша: органы власти и правопорядка Калужской области работают в усиленном режиме
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Калужской области стабильная, все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, в регионе отменяются вечерние мероприятия, написал в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
"Только что наш президент Владимир Путин обратился к народу. Он сказал, что сделает все, чтобы отстоять страну и защитить жизни граждан. И мы сделаем все, чтобы помочь президенту это сделать", - написал Шапша, подчеркнув, что попытки внести раскол в общество не пройдут.
"Мы провели заседание Оперативного штаба. Все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. Вечерние массовые мероприятия отменяются. Ситуация на территории региона стабильная и находится под контролем", - отметил Шапша.
Он добавил, что все "должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента".
Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.