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МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2023
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22:23 24.06.2023 (обновлено: 23:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/izrail-1880259115.html
МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию
МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2023
МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию
МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:23
2023-06-24T23:59
в мире
россия
израиль
белоруссия
александр лукашенко
евгений пригожин
биньямин нетаньяху
мид израиля‎
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "В свете событий, происходящих в России в данное время, министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам страны взвесить необходимость поездок в Россию в это время. Гражданам Израиля, находящимся в РФ, следует взвесить необходимость дальнейшего пребывания там и в любом случае держаться подальше от очагов напряжённости. Рекомендуется быть в курсе событий через СМИ, социальные сети представительств Израиля в России и сайт МИД Израиля", - говорится в сообщении. По данным израильских СМИ, в субботу вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить сложившуюся в России ситуацию с некоторыми высокопоставленными чиновниками из внешнеполитического и силового блоков правительства. В канцелярии премьера эту информацию на данный момент не подтвердили. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/poezdka-1880238528.html
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в мире, россия, израиль, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, биньямин нетаньяху, мид израиля‎, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Израиль, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Биньямин Нетаньяху, МИД Израиля‎, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию

МИД Израиля порекомендовал гражданам страны пересмотреть необходимость поездок в Россию

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"В свете событий, происходящих в России в данное время, министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам страны взвесить необходимость поездок в Россию в это время. Гражданам Израиля, находящимся в РФ, следует взвесить необходимость дальнейшего пребывания там и в любом случае держаться подальше от очагов напряжённости. Рекомендуется быть в курсе событий через СМИ, социальные сети представительств Израиля в России и сайт МИД Израиля", - говорится в сообщении.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Франция призвала граждан воздержаться от поездок в Россию
Вчера, 19:34
По данным израильских СМИ, в субботу вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить сложившуюся в России ситуацию с некоторыми высокопоставленными чиновниками из внешнеполитического и силового блоков правительства. В канцелярии премьера эту информацию на данный момент не подтвердили.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России
Вчера, 22:03
 
В миреРоссияИзраильБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинБиньямин НетаньяхуМИД Израиля‎Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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