МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию
МИД Израиля порекомендовал гражданам страны пересмотреть необходимость поездок в Россию
© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Израиля
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"В свете событий, происходящих в России в данное время, министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам страны взвесить необходимость поездок в Россию в это время. Гражданам Израиля, находящимся в РФ, следует взвесить необходимость дальнейшего пребывания там и в любом случае держаться подальше от очагов напряжённости. Рекомендуется быть в курсе событий через СМИ, социальные сети представительств Израиля в России и сайт МИД Израиля", - говорится в сообщении.
По данным израильских СМИ, в субботу вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить сложившуюся в России ситуацию с некоторыми высокопоставленными чиновниками из внешнеполитического и силового блоков правительства. В канцелярии премьера эту информацию на данный момент не подтвердили.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.