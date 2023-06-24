https://ria.ru/20230624/izrail-1880259115.html

МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию

МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию - РИА Новости, 24.06.2023

МИД Израиля порекомендовал гражданам избегать поездок в Россию

МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:23

2023-06-24T22:23

2023-06-24T23:59

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биньямин нетаньяху

мид израиля‎

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. МИД Израиля обнародовал рекомендации гражданам страны избегать поездок в Россию без необходимости, несмотря на разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "В свете событий, происходящих в России в данное время, министерство иностранных дел Израиля рекомендует гражданам страны взвесить необходимость поездок в Россию в это время. Гражданам Израиля, находящимся в РФ, следует взвесить необходимость дальнейшего пребывания там и в любом случае держаться подальше от очагов напряжённости. Рекомендуется быть в курсе событий через СМИ, социальные сети представительств Израиля в России и сайт МИД Израиля", - говорится в сообщении. По данным израильских СМИ, в субботу вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить сложившуюся в России ситуацию с некоторыми высокопоставленными чиновниками из внешнеполитического и силового блоков правительства. В канцелярии премьера эту информацию на данный момент не подтвердили. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/poezdka-1880238528.html

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