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Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией - РИА Новости, 24.06.2023
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:49
2023-06-24T18:49
2023-06-24T18:49
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ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике. "В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии, в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно с 20.00 24.06.2023 до 09.00 27.06.2023 закрыть места пересечения государственной границы в упрощенном порядке "Раздахан" и "Переу", - говорится в решении Совбеза, предоставленном СМИ. По информации Sputnik Южная Осетия, у резиденции президента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили. Собравшиеся протестуют против ее решения помиловать основателя телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Здание оцеплено полицией.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, южная осетия
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Южная Осетия
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия на трое суток закроет границу с Грузией из-за сложной политической обстановки
ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике.
"В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии, в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно с 20.00 24.06.2023 до 09.00 27.06.2023 закрыть места пересечения государственной границы в упрощенном порядке "Раздахан" и "Переу", - говорится в решении Совбеза, предоставленном СМИ.
По информации Sputnik Южная Осетия, у резиденции президента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили
.
Собравшиеся протестуют против ее решения помиловать основателя телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Здание оцеплено полицией.
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