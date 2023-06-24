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Южная Осетия временно закроет границу с Грузией - РИА Новости, 24.06.2023
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18:49 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/granitsa-1880230639.html
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией - РИА Новости, 24.06.2023
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:49
2023-06-24T18:49
в мире
грузия
саломе зурабишвили
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике. "В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии, в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно с 20.00 24.06.2023 до 09.00 27.06.2023 закрыть места пересечения государственной границы в упрощенном порядке "Раздахан" и "Переу", - говорится в решении Совбеза, предоставленном СМИ. По информации Sputnik Южная Осетия, у резиденции президента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили. Собравшиеся протестуют против ее решения помиловать основателя телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Здание оцеплено полицией.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, южная осетия
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Южная Осетия
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

Южная Осетия на трое суток закроет границу с Грузией из-за сложной политической обстановки

© Sputnik / Наталья АйриянГраница Южной Осетии и Грузии
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Граница Южной Осетии и Грузии. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике.
"В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии, в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно с 20.00 24.06.2023 до 09.00 27.06.2023 закрыть места пересечения государственной границы в упрощенном порядке "Раздахан" и "Переу", - говорится в решении Совбеза, предоставленном СМИ.
По информации Sputnik Южная Осетия, у резиденции президента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили.
Собравшиеся протестуют против ее решения помиловать основателя телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Здание оцеплено полицией.
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