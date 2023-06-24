https://ria.ru/20230624/granitsa-1880230639.html

Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

Южная Осетия временно закроет границу с Грузией - РИА Новости, 24.06.2023

Южная Осетия временно закроет границу с Грузией

Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:49

2023-06-24T18:49

2023-06-24T18:49

в мире

грузия

саломе зурабишвили

южная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/16/1559611654_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fa41fe85e4a19abb0053bbe1c3545579.jpg

ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток из-за сложной политической обстановки в соседней республике. "В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии, в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно с 20.00 24.06.2023 до 09.00 27.06.2023 закрыть места пересечения государственной границы в упрощенном порядке "Раздахан" и "Переу", - говорится в решении Совбеза, предоставленном СМИ. По информации Sputnik Южная Осетия, у резиденции президента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили. Собравшиеся протестуют против ее решения помиловать основателя телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия. Здание оцеплено полицией.

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

грузия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, саломе зурабишвили, южная осетия