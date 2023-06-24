https://ria.ru/20230624/golikova-1880127623.html

Голикова поздравила молодых людей с Днем молодежи

Голикова поздравила молодых людей с Днем молодежи - РИА Новости, 24.06.2023

Голикова поздравила молодых людей с Днем молодежи

Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила молодых людей с Днем молодежи и пожелала не бояться делать ошибки, но продолжать учиться и развиваться, ведь... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:50

2023-06-24T08:50

2023-06-24T08:52

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова поздравила молодых людей с Днем молодежи и пожелала не бояться делать ошибки, но продолжать учиться и развиваться, ведь только так происходят научные открытия, прорывы в различных сферах. "От всей души поздравляю всех молодых людей России: школьников, студентов, начинающих свой карьерный путь профессионалов и молодых родителей с замечательным праздником, Днем молодежи! Современная российская молодежь – прогрессивная, целеустремленная, талантливая - это гордость нашей страны", - сказала Голикова в поздравлении. Кроме того, вице-премьер пожелала молодым людям крепкого здоровья, благополучия, сил и вдохновения для новых свершений и блестящих открытий. "Сейчас перед вами открыты тысячи дорог, и выбрать свой собственный путь не всегда бывает просто. Не бойтесь ошибаться, продолжайте учиться, развиваться и двигаться к своей цели, ведь только так происходят научные открытия, прорывы в медицине, достижения в спорте, создаются новые технологии и шедевры искусства. Будущее - за вами. Уверена, у вас все получится!" - добавила Голикова.

https://ria.ru/20230624/molodezh-1879753580.html

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общество, россия, татьяна голикова