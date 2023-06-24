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Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют - РИА Новости, 24.06.2023
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16:04 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/gazprombank-1880201825.html
Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют
Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют - РИА Новости, 24.06.2023
Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют
Газпромбанк в субботу работает в штатном режиме, не повышал курсы иностранной валюты для обмена, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:04
2023-06-24T16:04
экономика
газпромбанк
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Газпромбанк в субботу работает в штатном режиме, не повышал курсы иностранной валюты для обмена, говорится в сообщении кредитной организации. "Газпромбанк работает в обычном режиме. Все операции в мобильном приложении и интернет-банке доступны клиентам без каких-либо ограничений", - отметили в банке. Также в кредитной организации сообщили, что не повышали обменные курсы валют. "Мы опровергаем появившиеся сообщения о резком росте обменных курсов доллара и евро в отделениях банка: курсы обмена вышеупомянутых валют соответствуют рыночным значениям пятницы", - добавили там. По данным сайта банка на 14.55 мск, доллар в банке можно было купить за 88,25 рубля, а евро - за 94,1 рубля. При этом еще утром на там сообщалось, что приобрести американскую валюту можно за 97,3 рубля, а евро - за 104,3 рубля.
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экономика, газпромбанк, россия
Экономика, Газпромбанк, Россия
Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют

Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют и заявил, что работает штатно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Газпромбанк в субботу работает в штатном режиме, не повышал курсы иностранной валюты для обмена, говорится в сообщении кредитной организации.
"Газпромбанк работает в обычном режиме. Все операции в мобильном приложении и интернет-банке доступны клиентам без каких-либо ограничений", - отметили в банке.
Также в кредитной организации сообщили, что не повышали обменные курсы валют. "Мы опровергаем появившиеся сообщения о резком росте обменных курсов доллара и евро в отделениях банка: курсы обмена вышеупомянутых валют соответствуют рыночным значениям пятницы", - добавили там.
По данным сайта банка на 14.55 мск, доллар в банке можно было купить за 88,25 рубля, а евро - за 94,1 рубля. При этом еще утром на там сообщалось, что приобрести американскую валюту можно за 97,3 рубля, а евро - за 104,3 рубля.
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