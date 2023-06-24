https://ria.ru/20230624/gazprombank-1880201825.html

Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют

Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют - РИА Новости, 24.06.2023

Газпромбанк опроверг сообщения о повышении курсов валют

Газпромбанк в субботу работает в штатном режиме, не повышал курсы иностранной валюты для обмена, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:04

2023-06-24T16:04

2023-06-24T16:04

экономика

газпромбанк

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Газпромбанк в субботу работает в штатном режиме, не повышал курсы иностранной валюты для обмена, говорится в сообщении кредитной организации. "Газпромбанк работает в обычном режиме. Все операции в мобильном приложении и интернет-банке доступны клиентам без каких-либо ограничений", - отметили в банке. Также в кредитной организации сообщили, что не повышали обменные курсы валют. "Мы опровергаем появившиеся сообщения о резком росте обменных курсов доллара и евро в отделениях банка: курсы обмена вышеупомянутых валют соответствуют рыночным значениям пятницы", - добавили там. По данным сайта банка на 14.55 мск, доллар в банке можно было купить за 88,25 рубля, а евро - за 94,1 рубля. При этом еще утром на там сообщалось, что приобрести американскую валюту можно за 97,3 рубля, а евро - за 104,3 рубля.

https://ria.ru/20230624/kurs-1880185441.html

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экономика, газпромбанк, россия