https://ria.ru/20230624/fmba-1880178215.html

Силы ФМБА привели в повышенную готовность

Силы ФМБА привели в повышенную готовность - РИА Новости, 24.06.2023

Силы ФМБА привели в повышенную готовность

Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства России поддерживает президента РФ Владимира Путина, все силы агентства приведены в состояние... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:00

2023-06-24T14:00

2023-06-24T14:00

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_650b01e7e601fc0fe5b064ab5387786d.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства России поддерживает президента РФ Владимира Путина, все силы агентства приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности страны, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. "Весь 100-тысячный коллектив ФМБА России безусловно и безоговорочно поддерживает президента России Владимира Владимировича Путина и его призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности. Все силы Агентства – в рамках наших полномочий – приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности нашего государства", - сказала Скворцова. Она отметила, что ФМБА России с первых дней спецоперации на передовых рубежах, вместе с армией и народом России. Сводные медицинские отряды оперативно оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям новых регионов, работают на Белгородском, Ростовском и Крымском направлениях. "Так будет всегда и везде, где бы и когда бы родине и президенту ни понадобилась наша поддержка", - подчеркнула Скворцова.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), попытка вооруженного мятежа