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Силы ФМБА привели в повышенную готовность - РИА Новости, 24.06.2023
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14:00 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/fmba-1880178215.html
Силы ФМБА привели в повышенную готовность
Силы ФМБА привели в повышенную готовность - РИА Новости, 24.06.2023
Силы ФМБА привели в повышенную готовность
Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства России поддерживает президента РФ Владимира Путина, все силы агентства приведены в состояние... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:00
2023-06-24T14:00
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства России поддерживает президента РФ Владимира Путина, все силы агентства приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности страны, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. "Весь 100-тысячный коллектив ФМБА России безусловно и безоговорочно поддерживает президента России Владимира Владимировича Путина и его призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности. Все силы Агентства – в рамках наших полномочий – приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности нашего государства", - сказала Скворцова. Она отметила, что ФМБА России с первых дней спецоперации на передовых рубежах, вместе с армией и народом России. Сводные медицинские отряды оперативно оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям новых регионов, работают на Белгородском, Ростовском и Крымском направлениях. "Так будет всегда и везде, где бы и когда бы родине и президенту ни понадобилась наша поддержка", - подчеркнула Скворцова.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Попытка вооруженного мятежа
Силы ФМБА привели в повышенную готовность

Глава ФМБА Скворцова заявила о приведении сил агентства в повышенную готовность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд ФМБА России
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд ФМБА России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства России поддерживает президента РФ Владимира Путина, все силы агентства приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности страны, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
«
"Весь 100-тысячный коллектив ФМБА России безусловно и безоговорочно поддерживает президента России Владимира Владимировича Путина и его призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности. Все силы Агентства – в рамках наших полномочий – приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности нашего государства", - сказала Скворцова.
Она отметила, что ФМБА России с первых дней спецоперации на передовых рубежах, вместе с армией и народом России. Сводные медицинские отряды оперативно оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям новых регионов, работают на Белгородском, Ростовском и Крымском направлениях.
«
"Так будет всегда и везде, где бы и когда бы родине и президенту ни понадобилась наша поддержка", - подчеркнула Скворцова.
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РоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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