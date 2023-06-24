https://ria.ru/20230624/finlyandiya-1880185176.html

Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России

Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России - РИА Новости, 24.06.2023

Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России

Главы правительств Финляндии, Эстонии, Латвии обсудили ситуацию в России, договорились о сотрудничестве, сообщил в Twitter финский премьер Петтери Орпо. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:31

2023-06-24T14:31

2023-06-24T14:31

в мире

россия

финляндия

эстония

петтери орпо

саули ниинисте

кая каллас

попытка вооруженного мятежа

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 июн — РИА Новости. Главы правительств Финляндии, Эстонии, Латвии обсудили ситуацию в России, договорились о сотрудничестве, сообщил в Twitter финский премьер Петтери Орпо. "У меня были телефонные разговоры с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом о ситуации в России. Договорились о тесном сотрудничестве", - написал Орпо. Президент Финляндии Саули Ниинистё также прокомментировал события в России. "Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идет о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента (РФ Владимира) Путина доказывает, насколько серьезна сложившаяся ситуация", – отмети Ниинистё в комментарии агентству STT. По оценкам посольства Финляндии в Москве, сейчас в России находится около 200 финских граждан. Министерство иностранных дел призывает финнов немедленно покинуть Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области, рекомендация МИД избегать любых поездок в Россию действует с марта 2022 года.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880142593.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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финляндия

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в мире, россия, финляндия, эстония, петтери орпо, саули ниинисте, кая каллас, попытка вооруженного мятежа