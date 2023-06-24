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Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России
Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России - РИА Новости, 24.06.2023
Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России
Главы правительств Финляндии, Эстонии, Латвии обсудили ситуацию в России, договорились о сотрудничестве, сообщил в Twitter финский премьер Петтери Орпо. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:31
2023-06-24T14:31
2023-06-24T14:31
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кая каллас
попытка вооруженного мятежа
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 июн — РИА Новости. Главы правительств Финляндии, Эстонии, Латвии обсудили ситуацию в России, договорились о сотрудничестве, сообщил в Twitter финский премьер Петтери Орпо. "У меня были телефонные разговоры с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом о ситуации в России. Договорились о тесном сотрудничестве", - написал Орпо. Президент Финляндии Саули Ниинистё также прокомментировал события в России. "Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идет о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента (РФ Владимира) Путина доказывает, насколько серьезна сложившаяся ситуация", – отмети Ниинистё в комментарии агентству STT. По оценкам посольства Финляндии в Москве, сейчас в России находится около 200 финских граждан. Министерство иностранных дел призывает финнов немедленно покинуть Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области, рекомендация МИД избегать любых поездок в Россию действует с марта 2022 года.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, финляндия, эстония, петтери орпо, саули ниинисте, кая каллас, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Финляндия, Эстония, Петтери Орпо, Саули Ниинисте, Кая Каллас, Попытка вооруженного мятежа
Главы правительств Финляндии, Эстонии и Латвии обсудили ситуацию в России
Премьер Орпо: главы правительств Финляндии, Эстонии, Латвии обсудили ситуацию в России
ХЕЛЬСИНКИ, 24 июн — РИА Новости. Главы правительств Финляндии, Эстонии, Латвии обсудили ситуацию в России, договорились о сотрудничестве, сообщил в Twitter финский премьер Петтери Орпо.
"У меня были телефонные разговоры с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом о ситуации в России. Договорились о тесном сотрудничестве", - написал Орпо.
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Президент Финляндии Саули Ниинистё также прокомментировал события в России.
"Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идет о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента (РФ Владимира) Путина доказывает, насколько серьезна сложившаяся ситуация", – отмети Ниинистё в комментарии агентству STT.
По оценкам посольства Финляндии в Москве, сейчас в России находится около 200 финских граждан. Министерство иностранных дел призывает финнов немедленно покинуть Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области, рекомендация МИД избегать любых поездок в Россию действует с марта 2022 года.
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