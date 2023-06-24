https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880172375.html

Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта

Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта - РИА Новости, 24.06.2023

Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта

Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по ней, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:28

2023-06-24T13:28

2023-06-24T13:28

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей логвиненко

ростов-на-дону

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ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по ней, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. "Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения", - написал Логвиненко. Он отметил, что все коммунальные службы работают в штатном режиме, в магазинах есть продукты, а на заправках, несмотря на очереди, нет дефицита топлива. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, а действия по защите Отечества будут жесткими, ВС РФ получили необходимые приказы. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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россия

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей логвиненко, ростов-на-дону