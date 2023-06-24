Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта
Мэр Ростова-на-Дону: главную улицу города открыли, транспорт вернулся к движению
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по ней, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
"Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения", - написал Логвиненко.
Он отметил, что все коммунальные службы работают в штатном режиме, в магазинах есть продукты, а на заправках, несмотря на очереди, нет дефицита топлива.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, а действия по защите Отечества будут жесткими, ВС РФ получили необходимые приказы. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.