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Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
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13:28 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880172375.html
Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта
Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта
Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по ней, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:28
2023-06-24T13:28
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей логвиненко
ростов-на-дону
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ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по ней, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. "Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения", - написал Логвиненко. Он отметил, что все коммунальные службы работают в штатном режиме, в магазинах есть продукты, а на заправках, несмотря на очереди, нет дефицита топлива. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, а действия по защите Отечества будут жесткими, ВС РФ получили необходимые приказы. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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россия
ростов-на-дону
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей логвиненко, ростов-на-дону
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону
Главную улицу Ростова-на-Дону открыли для движения транспорта

Мэр Ростова-на-Дону: главную улицу города открыли, транспорт вернулся к движению

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт вернулся к прежним схемам передвижения по ней, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.
"Главную улицу Ростова - Большую Садовую - открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения", - написал Логвиненко.
Он отметил, что все коммунальные службы работают в штатном режиме, в магазинах есть продукты, а на заправках, несмотря на очереди, нет дефицита топлива.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, а действия по защите Отечества будут жесткими, ВС РФ получили необходимые приказы. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Обстановка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
ОнлайнПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алексей ЛогвиненкоРостов-на-Дону
 
 
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