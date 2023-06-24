https://ria.ru/20230624/dorogi-1880173533.html

Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе

Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе

Движение по трассам Дон, Урал и Крым через реку Оку в Подмосковье будет частично ограничено, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:33

2023-06-24T13:33

2023-06-24T13:33

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по трассам Дон, Урал и Крым через реку Оку в Подмосковье будет частично ограничено, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области. Ограничено движение на мостах через реку Оку: на 118-ом километре трассы М-4 "Дон", на 115-ом километре трассы М-5 "Урал", на 103-ем километре трассы М-2 "Крым", - сообщили в ведомстве. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество