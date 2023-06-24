https://ria.ru/20230624/dorogi-1880173533.html
Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе
Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе
Движение по трассам Дон, Урал и Крым через реку Оку в Подмосковье будет частично ограничено, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:33
2023-06-24T13:33
2023-06-24T13:33
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по трассам Дон, Урал и Крым через реку Оку в Подмосковье будет частично ограничено, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Дополнительно информируем о перекрытиях на трассах в Московской области. Ограничено движение на мостах через реку Оку: на 118-ом километре трассы М-4 "Дон", на 115-ом километре трассы М-5 "Урал", на 103-ем километре трассы М-2 "Крым", - сообщили в ведомстве. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Власти Подмосковья рассказали об ограничениях движения в регионе
Минтранспорта Подмосковья: в регионе частично перекрыты трассы Дон, Урал и Крым