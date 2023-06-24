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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за три часа обстреляли три района Донецка, выпустив 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:43

2023-06-24T15:43

2023-06-24T15:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска за три часа обстреляли три района Донецка, выпустив 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, а в 15.25 было выпущено шесть снарядов того же калибра по Киевскому району города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины