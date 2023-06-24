https://ria.ru/20230624/dnr-1880171833.html

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 24.06.2023

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:25

2023-06-24T13:25

2023-06-24T13:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. "По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы вооруженных сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно", - заявил Пушилин.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность