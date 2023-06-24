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Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/dnr-1880171833.html
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 24.06.2023
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:25
2023-06-24T13:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. "По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы вооруженных сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно", - заявил Пушилин.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР

Пушилин: российские войска отражают атаки по всей линии соприкосновения в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.
"По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы вооруженных сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно", - заявил Пушилин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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