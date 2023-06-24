https://ria.ru/20230624/dnr-1880171833.html
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 24.06.2023
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:25
2023-06-24T13:25
2023-06-24T13:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_0:34:1776:1033_1920x0_80_0_0_e40419dc06ff030d8bb34bfedc326ae3.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ находятся на своих местах по всей линии боевого соприкосновения в ДНР, атаки противника отражаются, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. "По всей линии соприкосновения на направлении Донецкой Народной Республики бойцы вооруженных сил Российской Федерации на своих местах, отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно", - заявил Пушилин.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839272_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_eaf256008f57e94799cae21d844729ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ДНР
Пушилин: российские войска отражают атаки по всей линии соприкосновения в ДНР