https://ria.ru/20230624/chelyabinsk-1880190760.html
Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе
Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе
Челябинский губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале сообщил о стабильной ситуации в регионе в субботу, но порекомендовал жителям проявлять бдительность. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:58
2023-06-24T14:58
2023-06-24T14:58
челябинская область
россия
евгений пригожин
владимир путин
алексей текслер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале сообщил о стабильной ситуации в регионе в субботу, но порекомендовал жителям проявлять бдительность. "Провел заседание оперативного штаба по обеспечению правопорядка в Челябинской области с учетом происходящих в Ростове-на-Дону событий… Что касается ситуации в регионе, то она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональной власти скоординированы, осуществляется в штатном режиме. Все мероприятия осуществляются в полном объеме. Правопорядок обеспечивается", - сообщил он. Он порекомендовал жителям региона проявлять бдительность, а при "видимых провокациях информировать органы полиции и правопорядка". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html
https://ria.ru/20230624/samara-1880188908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, россия, евгений пригожин, владимир путин, алексей текслер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Челябинская область, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Алексей Текслер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе
Челябинский губернатор Текслер призвал население региона к бдительности
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости.
Челябинский губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале
сообщил о стабильной ситуации в регионе в субботу, но порекомендовал жителям проявлять бдительность.
"Провел заседание оперативного штаба по обеспечению правопорядка в Челябинской области с учетом происходящих в Ростове-на-Дону событий… Что касается ситуации в регионе, то она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональной власти скоординированы, осуществляется в штатном режиме. Все мероприятия осуществляются в полном объеме. Правопорядок обеспечивается", - сообщил он.
В детских лагерях на юге России усилили меры безопасности
Он порекомендовал жителям региона проявлять бдительность, а при "видимых провокациях информировать органы полиции и правопорядка".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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