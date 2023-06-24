https://ria.ru/20230624/chelyabinsk-1880190760.html

Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе

Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Челябинский губернатор сообщил о стабильной ситуации в регионе

Челябинский губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале сообщил о стабильной ситуации в регионе в субботу, но порекомендовал жителям проявлять бдительность. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:58

2023-06-24T14:58

2023-06-24T14:58

челябинская область

россия

евгений пригожин

владимир путин

алексей текслер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в телеграм-канале сообщил о стабильной ситуации в регионе в субботу, но порекомендовал жителям проявлять бдительность. "Провел заседание оперативного штаба по обеспечению правопорядка в Челябинской области с учетом происходящих в Ростове-на-Дону событий… Что касается ситуации в регионе, то она стабильная. Работа правоохранительных органов и региональной власти скоординированы, осуществляется в штатном режиме. Все мероприятия осуществляются в полном объеме. Правопорядок обеспечивается", - сообщил он. Он порекомендовал жителям региона проявлять бдительность, а при "видимых провокациях информировать органы полиции и правопорядка". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html

https://ria.ru/20230624/samara-1880188908.html

челябинская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинская область, россия, евгений пригожин, владимир путин, алексей текслер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа