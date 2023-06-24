https://ria.ru/20230624/bilety-1880217668.html

"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно

"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно - РИА Новости, 24.06.2023

"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно

Пассажиры, не попавшие на рейс из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда из-за ограничений выезда из Воронежа и Ростова-на-Дону, смогут поменять дату... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:17

2023-06-24T17:17

2023-06-24T17:17

россия

ростов-на-дону

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владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажиры, не попавшие на рейс из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда из-за ограничений выезда из Воронежа и Ростова-на-Дону, смогут поменять дату вылета бесплатно, говорится в сообщении "Аэрофлота". "Пассажирам "Аэрофлота", испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда", - говорится в сообщении. Как уточняется, изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах 7 дней с первоначальной даты, указанной в билете. Авиакомпания отмечает, что в настоящее время все рейсы выполняются в штатном режиме. В случае изменений авиакомпания будет оперативно информировать пассажиров. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/turizm-1880198901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, сочи, владимир путин, аэрофлот, фсб, безопасность