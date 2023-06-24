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"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно - РИА Новости, 24.06.2023
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17:17 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/bilety-1880217668.html
"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно
"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно - РИА Новости, 24.06.2023
"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно
Пассажиры, не попавшие на рейс из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда из-за ограничений выезда из Воронежа и Ростова-на-Дону, смогут поменять дату... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:17
2023-06-24T17:17
россия
ростов-на-дону
сочи
владимир путин
аэрофлот
фсб
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажиры, не попавшие на рейс из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда из-за ограничений выезда из Воронежа и Ростова-на-Дону, смогут поменять дату вылета бесплатно, говорится в сообщении "Аэрофлота". "Пассажирам "Аэрофлота", испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда", - говорится в сообщении. Как уточняется, изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах 7 дней с первоначальной даты, указанной в билете. Авиакомпания отмечает, что в настоящее время все рейсы выполняются в штатном режиме. В случае изменений авиакомпания будет оперативно информировать пассажиров. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/turizm-1880198901.html
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россия, ростов-на-дону, сочи, владимир путин, аэрофлот, фсб, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Сочи, Владимир Путин, Аэрофлот, ФСБ, Безопасность
"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно

"Аэрофлот" разрешил менять билет на некоторые рейсы бесплатно из-за ограничений в Ростове

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота"
Символика Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пассажиры, не попавшие на рейс из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда из-за ограничений выезда из Воронежа и Ростова-на-Дону, смогут поменять дату вылета бесплатно, говорится в сообщении "Аэрофлота".
"Пассажирам "Аэрофлота", испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах 7 дней с первоначальной даты, указанной в билете.
Авиакомпания отмечает, что в настоящее время все рейсы выполняются в штатном режиме. В случае изменений авиакомпания будет оперативно информировать пассажиров.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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