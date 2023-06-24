https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880267418.html

Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы

Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы - РИА Новости, 24.06.2023

Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы

Для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:51

2023-06-24T23:51

2023-06-24T23:56

москва

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

попытка вооруженного мятежа

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 24 июнь – РИА Новости. Для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, сообщает чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в своем Telegram-канале. "Для защиты столицы России от участников военного мятежа из Чеченской Республики было направлено 3000 бойцов из элитных подразделений региона - 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, 94-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, Батальон "Юг" СКО ВНГ, 141-й моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова и военнослужащие Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Бойцы с раннего утра находятся в Москве на позициях и готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина", — передает государственный телеканал.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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москва, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа, происшествия