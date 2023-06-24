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Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы - РИА Новости, 24.06.2023
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23:51 24.06.2023 (обновлено: 23:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880267418.html
Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы
Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы - РИА Новости, 24.06.2023
Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы
Для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:51
2023-06-24T23:56
москва
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
попытка вооруженного мятежа
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 24 июнь – РИА Новости. Для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, сообщает чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в своем Telegram-канале. "Для защиты столицы России от участников военного мятежа из Чеченской Республики было направлено 3000 бойцов из элитных подразделений региона - 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, 94-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, Батальон "Юг" СКО ВНГ, 141-й моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова и военнослужащие Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Бойцы с раннего утра находятся в Москве на позициях и готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина", — передает государственный телеканал.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), попытка вооруженного мятежа, происшествия
Москва, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
Из Чечни направили бойцов для защиты Москвы

"Грозный": из Чечни направили три тысячи бойцов для обеспечения безопасности Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 июнь – РИА Новости. Для защиты Москвы из Чечни направлены 3 тысячи бойцов элитных подразделений, которые с раннего утра находятся на позициях и готовы выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, сообщает чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в своем Telegram-канале.
"Для защиты столицы России от участников военного мятежа из Чеченской Республики было направлено 3000 бойцов из элитных подразделений региона - 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, 94-й полк оперативного назначения СКО ВНГ, Батальон "Юг" СКО ВНГ, 141-й моторизованный полк имени Ахмата-Хаджи Кадырова и военнослужащие Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Бойцы с раннего утра находятся в Москве на позициях и готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина", — передает государственный телеканал.
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