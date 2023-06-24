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На въездах в Москву усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
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18:22 24.06.2023 (обновлено: 19:35 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880226479.html
На въездах в Москву усилили меры безопасности
На въездах в Москву усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
На въездах в Москву усилили меры безопасности
Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву на МКАД, в частности, блокпост с гранатометом и БТР установили на съезде с МКАД в районе Ясенево, передает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:22
2023-06-24T19:35
москва
россия
евгений пригожин
владимир путин
ростов-на-дону
омон россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей собянин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву на МКАД, в частности, блокпост с гранатометом и БТР установили на съезде с МКАД в районе Ясенево, передает корреспондент РИА Новости. Силовики возле съезда на МКАД в районе Ясенево установили автоматический станковый гранатомет. На месте также стоит несколько грузовиков и БТР. Сотрудники ДПС останавливают авто и проверяют документы водителей, сообщает корреспондент РИА Новости. В Ясенево находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ. На другом въезде в Москву, на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы, как передает корреспондент РИА Новости, выставлена колонна грузовиков, рядом находится автомобиль ОМОН с бойцами. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. По словам мэра Сергея Собянина, в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, россия, евгений пригожин, владимир путин, ростов-на-дону, омон россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей собянин, попытка вооруженного мятежа, происшествия
Москва, Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, ОМОН России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сергей Собянин, Попытка вооруженного мятежа, Происшествия
На въездах в Москву усилили меры безопасности

На МКАД на въездах в Москву усилили меры безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву на МКАД, в частности, блокпост с гранатометом и БТР установили на съезде с МКАД в районе Ясенево, передает корреспондент РИА Новости.
Силовики возле съезда на МКАД в районе Ясенево установили автоматический станковый гранатомет. На месте также стоит несколько грузовиков и БТР. Сотрудники ДПС останавливают авто и проверяют документы водителей, сообщает корреспондент РИА Новости.
В Ясенево находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.
На другом въезде в Москву, на трассе М-4 "Дон" в районе Липецкой улицы, как передает корреспондент РИА Новости, выставлена колонна грузовиков, рядом находится автомобиль ОМОН с бойцами.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
По словам мэра Сергея Собянина, в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах.
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МоскваРоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинРостов-на-ДонуОМОН РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей СобянинПопытка вооруженного мятежаПроисшествия
 
 
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