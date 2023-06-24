https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html

В детских лагерях на юге России усилили меры безопасности

В детских лагерях на юге России усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023

В детских лагерях на юге России усилили меры безопасности

Министерство просвещения России усилило меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах на юге России, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:55

2023-06-24T14:55

2023-06-24T15:26

россия

общество

москва

воронежская область

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России усилило меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах на юге России, сообщила пресс-служба ведомства."Кроме того, усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле", - говорится в сообщении.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - их опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, общество, москва, воронежская область, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)