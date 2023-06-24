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Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880182855.html
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.06.2023
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС
Москва предостерегает Киев от инцидентов на Запорожской АЭС, призывает МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения на объект, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:19
2023-06-24T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
москва
мария захарова
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Киев от инцидентов на Запорожской АЭС, призывает МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения на объект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, власти Украины пользуются любым поводом, чтобы "сеять дезинформацию о ядерных рисках, якобы исходящих от России, хотя на самом деле основной их источник – они сами". "В сложившихся условиях мы в очередной раз предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны, не закрывать на это глаза и четко констатировать, кто виноват в происходящем и откуда реально исходит угроза для безопасного функционирования этого объекта", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Она отметила, что попытки убедить Киев воздержаться от провокаций предпринимались неоднократно, в том числе при посредничестве гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "Однако украинская сторона давно избрала путь эскалации и не желает с него сворачивать. Один из последних примеров – отказ Украины поддержать озвученные гендиректором МАГАТЭ 30 мая в ходе брифинга в СБ ООН рекомендации по укреплению ядерной и физической безопасности станции. Заметим, что украинские власти всегда блокировали здравые инициативы Гросси", - добавила Захарова.
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в мире, киев, россия, москва, мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Москва, Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС

МИД России предостерег Украину от инцидентов на Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Киев от инцидентов на Запорожской АЭС, призывает МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения на объект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, власти Украины пользуются любым поводом, чтобы "сеять дезинформацию о ядерных рисках, якобы исходящих от России, хотя на самом деле основной их источник – они сами".
"В сложившихся условиях мы в очередной раз предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны, не закрывать на это глаза и четко констатировать, кто виноват в происходящем и откуда реально исходит угроза для безопасного функционирования этого объекта", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Она отметила, что попытки убедить Киев воздержаться от провокаций предпринимались неоднократно, в том числе при посредничестве гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Однако украинская сторона давно избрала путь эскалации и не желает с него сворачивать. Один из последних примеров – отказ Украины поддержать озвученные гендиректором МАГАТЭ 30 мая в ходе брифинга в СБ ООН рекомендации по укреплению ядерной и физической безопасности станции. Заметим, что украинские власти всегда блокировали здравые инициативы Гросси", - добавила Захарова.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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31 мая, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМоскваМария ЗахароваРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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