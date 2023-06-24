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Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС

Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС - РИА Новости, 24.06.2023

Москва предостерегла Киев от инцидентов на Запорожской АЭС

Москва предостерегает Киев от инцидентов на Запорожской АЭС, призывает МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения на объект, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:19

2023-06-24T14:19

2023-06-24T14:19

специальная военная операция на украине

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мария захарова

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Киев от инцидентов на Запорожской АЭС, призывает МАГАТЭ фиксировать все случаи нападения на объект, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, власти Украины пользуются любым поводом, чтобы "сеять дезинформацию о ядерных рисках, якобы исходящих от России, хотя на самом деле основной их источник – они сами". "В сложившихся условиях мы в очередной раз предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС и призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны, не закрывать на это глаза и четко констатировать, кто виноват в происходящем и откуда реально исходит угроза для безопасного функционирования этого объекта", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Она отметила, что попытки убедить Киев воздержаться от провокаций предпринимались неоднократно, в том числе при посредничестве гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. "Однако украинская сторона давно избрала путь эскалации и не желает с него сворачивать. Один из последних примеров – отказ Украины поддержать озвученные гендиректором МАГАТЭ 30 мая в ходе брифинга в СБ ООН рекомендации по укреплению ядерной и физической безопасности станции. Заметим, что украинские власти всегда блокировали здравые инициативы Гросси", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

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