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Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
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04:29 24.06.2023 (обновлено: 10:12 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880117765.html
Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности
Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности
Решение об усилении мер безопасности принято в Липецкой области, жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область, РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:29
2023-06-24T10:12
липецкая область
общество
игорь артамонов
воронежская область
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Решение об усилении мер безопасности принято в Липецкой области, жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов."По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область", — написал Артамонов в телеграм-канале.Он также попросил сохранять спокойствие и верить официальной информации.
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липецкая область, общество, игорь артамонов, воронежская область
Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов, Воронежская область
Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности

Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности и призвал отказаться от поездок

© Фото : Е.Н. ВиноградовСквер на проспекте Мира в Липецке
Сквер на проспекте Мира в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Е.Н. Виноградов
Сквер на проспекте Мира в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Решение об усилении мер безопасности принято в Липецкой области, жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область", — написал Артамонов в телеграм-канале.
Он также попросил сохранять спокойствие и верить официальной информации.
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Липецкая областьОбществоИгорь АртамоновВоронежская область
 
 
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