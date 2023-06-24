https://ria.ru/20230624/belorussiya-1880251001.html

МИД Белоруссии: Минску не важно, где будут проходить переговоры по Украине

МИД Белоруссии: Минску не важно, где будут проходить переговоры по Украине - РИА Новости, 24.06.2023

МИД Белоруссии: Минску не важно, где будут проходить переговоры по Украине

Для Минска не принципиально, где будут проходить переговоры о мире на Украине, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:06

2023-06-24T21:06

2023-06-24T21:07

в мире

украина

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сергей алейник

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Для Минска не принципиально, где будут проходить переговоры о мире на Украине, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. "Для нас абсолютно не важно, будут ли эти переговоры проходить в Минске, в Стамбуле, в Пекине, в Йоханнесбурге или в Ватикане – главное, чтобы стороны смогли сесть и договориться положить конец этому конфликту", - отметил Алейник в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что Минск на всех этапах конфликта на Украине занимал и продолжает занимать миролюбивую линию, настроенную на поиск взаимоприемлемого решения. При этом он с сожалением отметил, что страны Запада придерживаются другой логики, продолжая питать бесперспективную иллюзию о возможности победить Россию – поэтому сегодня они не заинтересованы ни садиться за стол переговоров, ни подталкивать к этому Украину. Запад постоянно призывает Россию к переговорам по Украине, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. На этом фоне Запад продолжает втягивать Украину в НАТО и накачивать его оружием, на что в Москве не раз заявляли, что страны альянса "играют с огнем". В РФ заявляли также, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230620/yuar-1879324618.html

https://ria.ru/20230612/preduprezhdenie-1877651434.html

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в мире, украина, россия, сергей алейник