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Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге - РИА Новости, 24.06.2023
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21:58 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/baykery-1880257192.html
Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге
Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге - РИА Новости, 24.06.2023
Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге
Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) в Telegram-канале призвал байкеров оставаться верными присяге и препятствовать... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:58
2023-06-24T21:58
россия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
александр "хирург" залдастанов
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) в Telegram-канале призвал байкеров оставаться верными присяге и препятствовать предателям. "Полностью разделяю обращение президента! Остаюсь верным присяге и клятве, данной клубу и в первую очередь моей вековечной России. Дорогие Ночные Волки, я обращаюсь к вам!.. Везде, где вы есть, всем чем можете препятствуйте власовцам и предателям. Сплотите вокруг себя друзей и единомышленников. Оставайтесь верны присяге", – написал Залдастанов. Он отметил, что участвующая в СВО интернациональная бригада "Пятнашка", в которую вошли "Ночные волки", будет теперь называться "Дикая дивизия", потому что в ней православные и мусульмане воюют за одни и те же ценности. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", александр "хирург" залдастанов, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Александр "Хирург" Залдастанов, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге

Байкер Хирург после попытки мятежа призвал единомышленников оставаться верными присяге

© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдастанов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) в Telegram-канале призвал байкеров оставаться верными присяге и препятствовать предателям.
«
"Полностью разделяю обращение президента! Остаюсь верным присяге и клятве, данной клубу и в первую очередь моей вековечной России. Дорогие Ночные Волки, я обращаюсь к вам!.. Везде, где вы есть, всем чем можете препятствуйте власовцам и предателям. Сплотите вокруг себя друзей и единомышленников. Оставайтесь верны присяге", – написал Залдастанов.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Он отметил, что участвующая в СВО интернациональная бригада "Пятнашка", в которую вошли "Ночные волки", будет теперь называться "Дикая дивизия", потому что в ней православные и мусульмане воюют за одни и те же ценности.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РоссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Александр "Хирург" ЗалдастановБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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