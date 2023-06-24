https://ria.ru/20230624/baykery-1880257192.html

Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге

Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге - РИА Новости, 24.06.2023

Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге

Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) в Telegram-канале призвал байкеров оставаться верными присяге и препятствовать... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:58

2023-06-24T21:58

2023-06-24T21:58

россия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

александр "хирург" залдастанов

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) в Telegram-канале призвал байкеров оставаться верными присяге и препятствовать предателям. "Полностью разделяю обращение президента! Остаюсь верным присяге и клятве, данной клубу и в первую очередь моей вековечной России. Дорогие Ночные Волки, я обращаюсь к вам!.. Везде, где вы есть, всем чем можете препятствуйте власовцам и предателям. Сплотите вокруг себя друзей и единомышленников. Оставайтесь верны присяге", – написал Залдастанов. Он отметил, что участвующая в СВО интернациональная бригада "Пятнашка", в которую вошли "Ночные волки", будет теперь называться "Дикая дивизия", потому что в ней православные и мусульмане воюют за одни и те же ценности. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евгений пригожин, чвк "вагнер", александр "хирург" залдастанов, безопасность, попытка вооруженного мятежа