Байкер Хирург призвал единомышленников оставаться верными присяге
Байкер Хирург после попытки мятежа призвал единомышленников оставаться верными присяге
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) в Telegram-канале призвал байкеров оставаться верными присяге и препятствовать предателям.
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"Полностью разделяю обращение президента! Остаюсь верным присяге и клятве, данной клубу и в первую очередь моей вековечной России. Дорогие Ночные Волки, я обращаюсь к вам!.. Везде, где вы есть, всем чем можете препятствуйте власовцам и предателям. Сплотите вокруг себя друзей и единомышленников. Оставайтесь верны присяге", – написал Залдастанов.
Он отметил, что участвующая в СВО интернациональная бригада "Пятнашка", в которую вошли "Ночные волки", будет теперь называться "Дикая дивизия", потому что в ней православные и мусульмане воюют за одни и те же ценности.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
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