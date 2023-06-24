https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html

У резиденции премьера Австралии прошел митинг в поддержку России

У резиденции премьера Австралии прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 24.06.2023

У резиденции премьера Австралии прошел митинг в поддержку России

Митинг против расторжения договора аренды земельного участка под новое посольство России в Австралии прошел в субботу в Сиднее у ворот резиденции австралийского РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:59

2023-06-24T08:59

2023-06-24T15:06

в мире

россия

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канберра

энтони альбанезе

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Митинг против расторжения договора аренды земельного участка под новое посольство России в Австралии прошел в субботу в Сиднее у ворот резиденции австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе, сообщил РИА Новости организатор акции Семен Бойков. На опубликованных им в соцсетях видеозаписях участники протеста вывесили на ограде резиденции полотно с символом Z и с флагами России требовали отказаться от расторжения договора от 2008 года об аренде земли в Канберре под посольство России. "Собралось человек 30-40 под надзором конной полиции Сиднея, а также на борту парома через Сиднейскую гавань они развернули российские флаги на удивление других пассажиров", — сообщил Бойков. По его словам, на митинг у резиденции премьера в престижном сиднейском районе Кирибилли пришли представители австралийских аборигенов — коренных жителей континента. Они напомнили, что глава правительства Австралии призывает учитывать мнение темнокожего населения, но его старейшины против того, чтобы власти отбирали участок земли для нового комплекса посольства России. Ранее премьер-министр Альбанезе лично объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на "угрозу национальной безопасности" и увязал этот шаг с действиями России на Украине. Посольство России назвало расторжение договора аренды земельного участка для ее нового здания в Канберре шагом к разрушению отношений с Москвой. К настоящему времени на этой территории построено здание для консульского отдела, но оно не функционирует, как сообщили ранее РИА Новости в российском посольстве. В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении аренды участка под посольство, но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Тогда в парламенте был принят специальный закон, который отменяет аренду. В пятницу, 23 июня, посольство подало в связи с этим апелляцию в Верховный суд Австралии.

https://ria.ru/20230623/avstraliya-1879912344.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, австралия, канберра, энтони альбанезе