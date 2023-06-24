https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html

Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске

Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 24.06.2023

Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске

Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:36

2023-06-24T22:36

2023-06-24T22:42

специальная военная операция на украине

артемовск

происшествия

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин."По Артемовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу. (По флангам - ред.) были попытки, и информационно пытались разгонять. Они пытаются прощупывать, но ничего такого сегодня не произошло, что могло ситуацию каким-то образом поменять", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, на Краснолиманском направлении у вооруженных сил РФ есть определенные успехи. В целом ситуация на фронте сложная, но контролируемая.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин