https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 24.06.2023
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске
Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:36
2023-06-24T22:36
2023-06-24T22:42
специальная военная операция на украине
артемовск
происшествия
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денис пушилин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин."По Артемовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу. (По флангам - ред.) были попытки, и информационно пытались разгонять. Они пытаются прощупывать, но ничего такого сегодня не произошло, что могло ситуацию каким-то образом поменять", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, на Краснолиманском направлении у вооруженных сил РФ есть определенные успехи. В целом ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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артемовск, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске
Пушилин: ситуация в Артемовске и по флангам города не изменилась