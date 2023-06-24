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Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 24.06.2023 (обновлено: 22:42 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/artemovsk-1880260198.html
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 24.06.2023
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске
Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:36
2023-06-24T22:42
специальная военная операция на украине
артемовск
происшествия
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин."По Артемовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу. (По флангам - ред.) были попытки, и информационно пытались разгонять. Они пытаются прощупывать, но ничего такого сегодня не произошло, что могло ситуацию каким-то образом поменять", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, на Краснолиманском направлении у вооруженных сил РФ есть определенные успехи. В целом ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
россия
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артемовск, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске

Пушилин: ситуация в Артемовске и по флангам города не изменилась

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Улица в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в Артемовске и по флангам города остается без изменений, сообщил в эфире врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"По Артемовску: ситуация особо не поменялась, противник продолжал и сегодня обстрелы по самому городу. (По флангам - ред.) были попытки, и информационно пытались разгонять. Они пытаются прощупывать, но ничего такого сегодня не произошло, что могло ситуацию каким-то образом поменять", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, на Краснолиманском направлении у вооруженных сил РФ есть определенные успехи. В целом ситуация на фронте сложная, но контролируемая.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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