Рейтинг@Mail.ru
РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/akademiya-1880200169.html
РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме
РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в условиях режима контртеррористической операции продолжает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:59
2023-06-24T15:59
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_0:18:997:579_1920x0_80_0_0_8e05b8ef70485efbbb2ec6ec60ddada9.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в условиях режима контртеррористической операции продолжает работать в штатном режиме, экзамены в рамках летней сессии проходят по графику, сообщает вуз. "Президентская академия продолжает работать в штатном режиме. Экзамены в рамках летней сессии проходят по графику. В случае если студент не может вовремя добраться до кампуса из-за перекрытия дорог, просим предупредить об этом деканат – в этом случае пропуск экзамена будет считаться пропуском по уважительной причине", - говорится в сообщении в телеграм-канале вуза. В вузе также призвали студентов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, доверять сообщениям только из официальных источников и не распространять ложную информацию в социальных сетях. Также в РАНХиГС напомнили о возможности обратиться на горячую линию службы психологической помощи.
https://ria.ru/20230624/vokzal-1880182275.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/95/1533639566_101:0:897:597_1920x0_80_0_0_1693294084373f7144b852721d89f339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме

РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме, экзамены проводят по графику

© Фото : РАНХиГСЗдание РАНХиГС
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : РАНХиГС
Здание РАНХиГС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в условиях режима контртеррористической операции продолжает работать в штатном режиме, экзамены в рамках летней сессии проходят по графику, сообщает вуз.
"Президентская академия продолжает работать в штатном режиме. Экзамены в рамках летней сессии проходят по графику. В случае если студент не может вовремя добраться до кампуса из-за перекрытия дорог, просим предупредить об этом деканат – в этом случае пропуск экзамена будет считаться пропуском по уважительной причине", - говорится в сообщении в телеграм-канале вуза.
В вузе также призвали студентов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, доверять сообщениям только из официальных источников и не распространять ложную информацию в социальных сетях.
Также в РАНХиГС напомнили о возможности обратиться на горячую линию службы психологической помощи.
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Вокзалы РЖД в России работают штатно
Вчера, 14:16
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала