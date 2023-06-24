https://ria.ru/20230624/akademiya-1880200169.html

РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме

РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

РАНХиГС продолжает работать в штатном режиме

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в условиях режима контртеррористической операции продолжает... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:59

2023-06-24T15:59

2023-06-24T15:59

общество

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в условиях режима контртеррористической операции продолжает работать в штатном режиме, экзамены в рамках летней сессии проходят по графику, сообщает вуз. "Президентская академия продолжает работать в штатном режиме. Экзамены в рамках летней сессии проходят по графику. В случае если студент не может вовремя добраться до кампуса из-за перекрытия дорог, просим предупредить об этом деканат – в этом случае пропуск экзамена будет считаться пропуском по уважительной причине", - говорится в сообщении в телеграм-канале вуза. В вузе также призвали студентов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, доверять сообщениям только из официальных источников и не распространять ложную информацию в социальных сетях. Также в РАНХиГС напомнили о возможности обратиться на горячую линию службы психологической помощи.

https://ria.ru/20230624/vokzal-1880182275.html

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