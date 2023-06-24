https://ria.ru/20230624/adygeya-1880195180.html

Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе

Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе

Обстановка в Адыгее находится под контролем, массовые мероприятия в регионе, включая выпускной бал, пройдут штатно, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:28

2023-06-24T15:28

2023-06-24T15:28

республика адыгея

общество

мурат кумпилов

республика адыгея

попытка вооруженного мятежа

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Адыгее находится под контролем, массовые мероприятия в регионе, включая выпускной бал, пройдут штатно, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. "Провел оперативное совещание в связи с последними событиями. Хочу вновь подчеркнуть, что ситуация в Республике Адыгея находится под контролем, у нас всё спокойно... В связи с этим принято решение сохранить проведение запланированных мероприятий в честь Дня молодежи. Сегодня в Майкопе пройдет республиканский выпускной бал", - написал Кумпилов. По его словам, в регионе принимаются дополнительные меры безопасности, правопорядок гарантирован. "Прошу жителей Адыгеи сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил Кумпилов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал попытку расколоть общество ударом в спину России, изменой, к которой привели непомерные амбиции. По его словам, власти не дадут повториться расколу, защитят народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880188631.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

республика адыгея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мурат кумпилов, республика адыгея, попытка вооруженного мятежа