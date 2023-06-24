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Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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Республика Адыгея
 
15:28 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/adygeya-1880195180.html
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе
Обстановка в Адыгее находится под контролем, массовые мероприятия в регионе, включая выпускной бал, пройдут штатно, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:28
2023-06-24T15:28
республика адыгея
общество
мурат кумпилов
республика адыгея
попытка вооруженного мятежа
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Адыгее находится под контролем, массовые мероприятия в регионе, включая выпускной бал, пройдут штатно, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. "Провел оперативное совещание в связи с последними событиями. Хочу вновь подчеркнуть, что ситуация в Республике Адыгея находится под контролем, у нас всё спокойно... В связи с этим принято решение сохранить проведение запланированных мероприятий в честь Дня молодежи. Сегодня в Майкопе пройдет республиканский выпускной бал", - написал Кумпилов. По его словам, в регионе принимаются дополнительные меры безопасности, правопорядок гарантирован. "Прошу жителей Адыгеи сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил Кумпилов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал попытку расколоть общество ударом в спину России, изменой, к которой привели непомерные амбиции. По его словам, власти не дадут повториться расколу, защитят народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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общество, мурат кумпилов, республика адыгея, попытка вооруженного мятежа
Республика Адыгея, Общество, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Попытка вооруженного мятежа
Глава Адыгеи рассказал о ситуации в регионе

Кумпилов: обстановка в Адыгее находится под контролем, массовые мероприятия пройдут штатно

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в Адыгее находится под контролем, массовые мероприятия в регионе, включая выпускной бал, пройдут штатно, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
«
"Провел оперативное совещание в связи с последними событиями. Хочу вновь подчеркнуть, что ситуация в Республике Адыгея находится под контролем, у нас всё спокойно... В связи с этим принято решение сохранить проведение запланированных мероприятий в честь Дня молодежи. Сегодня в Майкопе пройдет республиканский выпускной бал", - написал Кумпилов.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
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По его словам, в регионе принимаются дополнительные меры безопасности, правопорядок гарантирован.
«
"Прошу жителей Адыгеи сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил Кумпилов.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
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В Совфеде сравнили Пригожина с генералом Власовым
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Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал попытку расколоть общество ударом в спину России, изменой, к которой привели непомерные амбиции. По его словам, власти не дадут повториться расколу, защитят народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
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Республика АдыгеяОбществоМурат КумпиловРеспублика АдыгеяПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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