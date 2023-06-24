https://ria.ru/20230624/adygeya-1880149970.html

Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка

Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в телеграм-канале, что ситуация в республике спокойная и находится под контролем. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:19

2023-06-24T11:19

2023-06-24T13:48

россия

мурат кумпилов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика адыгея

евгений пригожин

москва

попытка вооруженного мятежа

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в телеграм-канале, что ситуация в республике спокойная и находится под контролем. "Ситуация в Адыгее спокойная и контролируемая. У наших бойцов, защищающих страну в зоне СВО, надежный тыл. Так было и так будет всегда", - написал в телеграм-канале Кумпилов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

https://ria.ru/20230624/bryansk-1880147885.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мурат кумпилов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика адыгея, евгений пригожин, москва, попытка вооруженного мятежа