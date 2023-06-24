https://ria.ru/20230624/adygeya-1880149970.html
Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка
Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка - РИА Новости, 24.06.2023
Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в телеграм-канале, что ситуация в республике спокойная и находится под контролем. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:19
2023-06-24T11:19
2023-06-24T13:48
россия
мурат кумпилов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика адыгея
евгений пригожин
москва
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863008063_0:124:1800:1137_1920x0_80_0_0_de977efc98be8828f8d2e555f59b4d72.png
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в телеграм-канале, что ситуация в республике спокойная и находится под контролем. "Ситуация в Адыгее спокойная и контролируемая. У наших бойцов, защищающих страну в зоне СВО, надежный тыл. Так было и так будет всегда", - написал в телеграм-канале Кумпилов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
https://ria.ru/20230624/bryansk-1880147885.html
россия
республика адыгея
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863008063_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_80063a90b7954fa863cd06d277baf3e0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурат кумпилов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика адыгея, евгений пригожин, москва, попытка вооруженного мятежа
Россия, Мурат Кумпилов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Адыгея, Евгений Пригожин, Москва, Попытка вооруженного мятежа
Глава Адыгеи заявил, что в республике сохраняется спокойная обстановка
Глава Адыгеи Кумпилов заявил, что ситуация в республике остается под контролем