https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880197417.html

Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина

Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина - РИА Новости, 24.06.2023

Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:39

2023-06-24T15:39

2023-06-24T15:54

россия

абхазия

владимир путин

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба абхазского лидера."В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер", заявляю о всеобъемлющей поддержке действий Президента Российской Федерации - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка", - говорится в заявлении.Бжания подчеркнул, что благодаря решительности и мудрости Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законодательством России. "Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией. Призываю всех граждан Республики Абхазия, в том числе – находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях", - отмечается в тексте.В субботу власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией и поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры из-за ситуации в РФ. Личный состав минобороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры перешли на усиленный режим работы.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html

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абхазия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абхазия, владимир путин, безопасность, попытка вооруженного мятежа