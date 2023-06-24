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Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина - РИА Новости, 24.06.2023
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15:39 24.06.2023 (обновлено: 15:54 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880197417.html
Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина
Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:39
2023-06-24T15:54
россия
абхазия
владимир путин
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба абхазского лидера."В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер", заявляю о всеобъемлющей поддержке действий Президента Российской Федерации - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка", - говорится в заявлении.Бжания подчеркнул, что благодаря решительности и мудрости Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законодательством России. "Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией. Призываю всех граждан Республики Абхазия, в том числе – находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях", - отмечается в тексте.В субботу власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией и поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры из-за ситуации в РФ. Личный состав минобороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры перешли на усиленный режим работы.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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россия, абхазия, владимир путин, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина

Президент Абхазии Бжания заявил о полной поддержке действий Путина

© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкИзбранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
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Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой ЧВК "Вагнер", сообщает пресс-служба абхазского лидера.
"В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер", заявляю о всеобъемлющей поддержке действий Президента Российской Федерации - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка", - говорится в заявлении.
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Бжания подчеркнул, что благодаря решительности и мудрости Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законодательством России. "Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией. Призываю всех граждан Республики Абхазия, в том числе – находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях", - отмечается в тексте.
В субботу власти Абхазии усилили контроль на границах с Россией и Грузией и поручили взять под охрану объекты критической инфраструктуры из-за ситуации в РФ. Личный состав минобороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры перешли на усиленный режим работы.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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РоссияАбхазияВладимир ПутинБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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