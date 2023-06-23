В Венгрии хотят увеличить количество портов для экспорта зерна с Украины
Минсельхоз Венгрии: Будапешт хочет увеличения количества портов для экспорта зерна Украины
© AP Photo / Andrew Kravchenko Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия планирует провести переговоры с Турцией о том, чтобы количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки, было увеличено, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом.
«
"Нынешние маршруты солидарности не выполняют свою роль, так как продукты остаются в соседних с Украиной странах. Раньше у нас оставалось 40-50 тонн зерна, сейчас речь о 2,5 миллиона тонн... Цель в том, чтобы расширить традиционный морской транспортный маршрут, по которому сейчас уходит только 12% украинской продукции", - приводятся слова Надя на сайте министерства сельского хозяйства Венгрии.
В сообщении министерства также говорится, что Надь попросил "у польского коллеги мандат, чтобы вести переговоры с турецкой стороной об открытии новых морских путей экспорта зерна наряду с существующими тремя черноморскими портами".
В министерстве также отметили, что Телюс назвал венгерскую инициативу по расширению количества портов в рамках зерновой сделки важной и сообщил, что Варшава ее поддержит.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.