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В Венгрии хотят увеличить количество портов для экспорта зерна с Украины - РИА Новости, 23.06.2023
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01:01 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/zerno-1879897077.html
В Венгрии хотят увеличить количество портов для экспорта зерна с Украины
В Венгрии хотят увеличить количество портов для экспорта зерна с Украины - РИА Новости, 23.06.2023
В Венгрии хотят увеличить количество портов для экспорта зерна с Украины
Венгрия планирует провести переговоры с Турцией о том, чтобы количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:01
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россия
венгрия
украина
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия планирует провести переговоры с Турцией о том, чтобы количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки, было увеличено, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом. "Нынешние маршруты солидарности не выполняют свою роль, так как продукты остаются в соседних с Украиной странах. Раньше у нас оставалось 40-50 тонн зерна, сейчас речь о 2,5 миллиона тонн... Цель в том, чтобы расширить традиционный морской транспортный маршрут, по которому сейчас уходит только 12% украинской продукции", - приводятся слова Надя на сайте министерства сельского хозяйства Венгрии. В сообщении министерства также говорится, что Надь попросил "у польского коллеги мандат, чтобы вести переговоры с турецкой стороной об открытии новых морских путей экспорта зерна наряду с существующими тремя черноморскими портами". В министерстве также отметили, что Телюс назвал венгерскую инициативу по расширению количества портов в рамках зерновой сделки важной и сообщил, что Варшава ее поддержит. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230621/peskov-1879530181.html
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россия, венгрия, украина, в мире
Россия, Венгрия, Украина, В мире
В Венгрии хотят увеличить количество портов для экспорта зерна с Украины

Минсельхоз Венгрии: Будапешт хочет увеличения количества портов для экспорта зерна Украины

© AP Photo / Andrew Kravchenko Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
 Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия планирует провести переговоры с Турцией о том, чтобы количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки, было увеличено, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом.
«
"Нынешние маршруты солидарности не выполняют свою роль, так как продукты остаются в соседних с Украиной странах. Раньше у нас оставалось 40-50 тонн зерна, сейчас речь о 2,5 миллиона тонн... Цель в том, чтобы расширить традиционный морской транспортный маршрут, по которому сейчас уходит только 12% украинской продукции", - приводятся слова Надя на сайте министерства сельского хозяйства Венгрии.
В сообщении министерства также говорится, что Надь попросил "у польского коллеги мандат, чтобы вести переговоры с турецкой стороной об открытии новых морских путей экспорта зерна наряду с существующими тремя черноморскими портами".
В министерстве также отметили, что Телюс назвал венгерскую инициативу по расширению количества портов в рамках зерновой сделки важной и сообщил, что Варшава ее поддержит.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков
21 июня, 12:32
 
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