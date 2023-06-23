https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1880105289.html
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 23.06.2023
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T23:05
2023-06-23T23:05
2023-06-23T23:05
в мире
тихий океан
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 19.06 по времени UTC (22.06 мск) в 116 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, тихий океан
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
USGS: у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6