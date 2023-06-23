https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1880096260.html

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 23.06.2023

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:30

2023-06-23T21:30

2023-06-23T21:30

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япония

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у северного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 2.39 по местному времени (20.39 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 330 километров под водой к востоку от мыса Соя. К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, хоккайдо, япония