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В районе Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2023
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15:06 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1880021291.html
В районе Кубани произошло землетрясение
В районе Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2023
В районе Кубани произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Успенском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:06
2023-06-23T15:06
происшествия
успенский район
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Успенском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "23.06.2023 МО Успенский район, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении. Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы примерно в 13.30. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, добавили в управлении.
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успенский район
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происшествия, успенский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Успенский район, Россия, Краснодарский край
В районе Кубани произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в Успенском районе Кубани

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Успенском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
«
"23.06.2023 МО Успенский район, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы примерно в 13.30. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, добавили в управлении.
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