https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1880021291.html

В районе Кубани произошло землетрясение

В районе Кубани произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2023

В районе Кубани произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Успенском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:06

2023-06-23T15:06

2023-06-23T15:06

происшествия

успенский район

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Успенском районе Кубани, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "23.06.2023 МО Успенский район, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении. Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы примерно в 13.30. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, добавили в управлении.

https://ria.ru/20230619/zemletryasenie-1879045351.html

успенский район

россия

краснодарский край

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происшествия, успенский район, россия, краснодарский край