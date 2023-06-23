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В Британии пришли в ярость из-за новых обвинений Зеленского в адрес Путина - РИА Новости, 23.06.2023
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16:48 23.06.2023 (обновлено: 17:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/zelenskiy-1880049014.html
В Британии пришли в ярость из-за новых обвинений Зеленского в адрес Путина
В Британии пришли в ярость из-за новых обвинений Зеленского в адрес Путина - РИА Новости, 23.06.2023
В Британии пришли в ярость из-за новых обвинений Зеленского в адрес Путина
Читатели Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после обвинений в адрес России в планах устроить теракт на Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:48
2023-06-23T17:41
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
запорожская аэс
нато
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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Читатели Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после обвинений в адрес России в планах устроить теракт на Запорожской АЭС."Он забыл упомянуть, что российские солдаты едят украинских младенцев — пора показать Зеленскому на дверь, а США и их прихвостню Великобритании начать переговоры о мире", — поделился мнением один из комментаторов. "Всегда обвиняйте другую сторону в том, что вы намереваетесь совершить!" — написал другой."С самой Украиной уже покончено, и теперь она пытается втянуть НАТО", — отметил третий."Киев разворачивает все большую пропаганду, чтобы потребовать у Запада еще больше денег. Зеленский такой предсказуемый", — указал еще один пользователь."Путина интересуют только русскоязычные районы Украины, а жаль. Думаю, ему нужно забрать всю территорию", — резюмировали читатели.Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что подобные утверждения Зеленского указывают на то, что киевские власти готовят "страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС".
https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html
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В Британии пришли в ярость из-за новых обвинений Зеленского в адрес Путина

Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского за обвинения России в подготовке теракта на ЗАЭС

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Читатели Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после обвинений в адрес России в планах устроить теракт на Запорожской АЭС.
"Он забыл упомянуть, что российские солдаты едят украинских младенцев — пора показать Зеленскому на дверь, а США и их прихвостню Великобритании начать переговоры о мире", — поделился мнением один из комментаторов.
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"Всегда обвиняйте другую сторону в том, что вы намереваетесь совершить!" — написал другой.
"С самой Украиной уже покончено, и теперь она пытается втянуть НАТО", — отметил третий.
«
"Киев разворачивает все большую пропаганду, чтобы потребовать у Запада еще больше денег. Зеленский такой предсказуемый", — указал еще один пользователь.
"Путина интересуют только русскоязычные районы Украины, а жаль. Думаю, ему нужно забрать всю территорию", — резюмировали читатели.
Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что подобные утверждения Зеленского указывают на то, что киевские власти готовят "страшные и нехорошие вещи по отношению к Запорожской АЭС".
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЗапорожская АЭСНАТОМинистерство обороны СШАВладимир РоговСША
 
 
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