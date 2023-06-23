https://ria.ru/20230623/zaem-1880089553.html

На Кубани ввели новый льготный заем для кинопроизводителей

На Кубани ввели новый льготный заем для кинопроизводителей - РИА Новости, 23.06.2023

На Кубани ввели новый льготный заем для кинопроизводителей

Новый льготный заём ввели для кинопроизводителей в Краснодарском крае, предприниматели смогут брать до пяти миллионов рублей под 3% годовых на закупку... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:14

2023-06-23T20:14

2023-06-23T20:14

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Новый льготный заём ввели для кинопроизводителей в Краснодарском крае, предприниматели смогут брать до пяти миллионов рублей под 3% годовых на закупку оборудования и услуг, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Новый вид микрозайма "Кино" предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. Предприниматели смогут получить до пяти миллионов рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до трёх лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что заем разработал Фонд микрофинансирования Краснодарского края. Предприниматели смогут направить средства на закупку необходимого оборудования и услуг. "Для нашего региона кинопроизводство – отрасль особого внимания. Это не только продвижение Краснодарского края, но и занятость бизнеса... Профильный заем краевого фонда микрофинансирования – еще один шаг навстречу кинопроизводителям, об этом просили предприниматели на заседаниях нашей кинокомиссии", - передаёт пресс-служба слова заместителя Губернатора Александра Руппеля. По его словам, благодаря системе рибейтов за два года было поддержано 25 кинокартин на общую сумму более 57 миллионов рублей. В этом году сумму рибейтов увеличили до 30%.

https://ria.ru/20230621/etnokultura-1879683886.html

краснодарский край

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краснодарский край