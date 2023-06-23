https://ria.ru/20230623/yaroslavl-1880059704.html

Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей

Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2023

Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей

Ярославская область погасила коммерческий долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона на сайте. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:27

2023-06-23T17:27

2023-06-23T17:27

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Ярославская область погасила коммерческий долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона на сайте. Сообщается, что правительство региона продолжает работу по сокращению долговой нагрузки областного бюджета в текущем году. В марте и мае произведены выплаты по погашению государственных ценных бумаг региона на общую сумму 1,139 миллиарда рублей. "Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов. Благодаря этому экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 миллиона рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. По слова Михаила Евраева, в прошлом году правительству Ярославской области удалось закрыть все коммерческие кредиты муниципальных образований на сумму 5,94 миллиарда рублей, что снизило их долговую нагрузку только по процентам на 441,6 миллиона рублей. Губернатор добавил, что правительство региона планирует минимизировать привлечение коммерческих заимствований и будет стараться справляться своими силами.

https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, михаил евраев