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Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2023
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Ярославская область
 
17:27 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/yaroslavl-1880059704.html
Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей
Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2023
Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей
Ярославская область погасила коммерческий долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона на сайте. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:27
2023-06-23T17:27
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Ярославская область погасила коммерческий долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона на сайте. Сообщается, что правительство региона продолжает работу по сокращению долговой нагрузки областного бюджета в текущем году. В марте и мае произведены выплаты по погашению государственных ценных бумаг региона на общую сумму 1,139 миллиарда рублей. "Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов. Благодаря этому экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 миллиона рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. По слова Михаила Евраева, в прошлом году правительству Ярославской области удалось закрыть все коммерческие кредиты муниципальных образований на сумму 5,94 миллиарда рублей, что снизило их долговую нагрузку только по процентам на 441,6 миллиона рублей. Губернатор добавил, что правительство региона планирует минимизировать привлечение коммерческих заимствований и будет стараться справляться своими силами.
https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославская область погасила коммерческий долг на 1,1 миллиарда рублей

Евраев: Ярославская область погасила коммерческий долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / А. Соломонов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Ярославская область погасила коммерческий долг на сумму более 1,1 миллиарда рублей, сообщает правительство региона на сайте.
Сообщается, что правительство региона продолжает работу по сокращению долговой нагрузки областного бюджета в текущем году. В марте и мае произведены выплаты по погашению государственных ценных бумаг региона на общую сумму 1,139 миллиарда рублей.
«
"Погашение мы осуществили за счет собственных доходных источников, а не за счет привлечения банковских кредитов. Благодаря этому экономия по расходам на обслуживание государственного долга в этом году составит 63,6 миллиона рублей. Происходит серьезное оздоровление финансовой системы региона. Для области и муниципальных образований открываются новые возможности в социальной и инвестиционной политике", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
По слова Михаила Евраева, в прошлом году правительству Ярославской области удалось закрыть все коммерческие кредиты муниципальных образований на сумму 5,94 миллиарда рублей, что снизило их долговую нагрузку только по процентам на 441,6 миллиона рублей.
Губернатор добавил, что правительство региона планирует минимизировать привлечение коммерческих заимствований и будет стараться справляться своими силами.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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