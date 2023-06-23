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Япония возмутилась словами Байдена об оборонных расходах - РИА Новости, 23.06.2023
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07:23 23.06.2023 (обновлено: 07:39 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/yaponiya-1879908004.html
Япония возмутилась словами Байдена об оборонных расходах
Япония возмутилась словами Байдена об оборонных расходах - РИА Новости, 23.06.2023
Япония возмутилась словами Байдена об оборонных расходах
Правительство Японии выразило недовольство высказыванием президента США Джо Байдена, который поставил себе в заслуги решение Токио по увеличению оборонного... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:23
2023-06-23T07:39
в мире
япония
сша
джо байден
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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Правительство Японии выразило недовольство высказыванием президента США Джо Байдена, который поставил себе в заслуги решение Токио по увеличению оборонного бюджета.&quot;Несмотря на то, что истинный смысл упомянутых высказываний президента США Байдена до конца неизвестен, нами была доведена позиция Японии о том, что решение о повышении оборонного бюджета было принято на собственных выводах Японии, и подобные (высказывания. — Прим. ред.) могут вводить в заблуждение&quot;, — подчеркнул на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.Несколько дней назад американский президент участвовал в мероприятии в Калифорнии, где затронул тему увеличения оборонного бюджета Японии. Байден отметил, что трижды встречался с премьером Фумио Кисидой, при этом так и не вспомнив название его должности. "Вы в курсе, что Япония не увеличивала свой военный бюджет долгое, долгое время? И угадайте что? Я встретился с председателем… с президентом… с вице… простите, с лидером Японии, по-моему, в ходе трех различных мероприятия, в том числе в Хиросиме. И он убедил…, я убедил его, и он убедил себя, что он должен сделать что-то отличное (от прошлого. — Прим. ред.)", — заявил Байден. Американский лидер также попросил собравшихся подумать о том, когда "они слышали о том, чтобы Токио интересовался тем, что происходит в центре Европы на войне и содействовала помощи и поддержке" Украины.Япония в середине декабря прошлого года приняла три ключевых документа , в которых обозначено повышение оборонных расходов до уровня двух процентов ВВП к 2027 году.
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в мире, япония, сша, джо байден
В мире, Япония, США, Джо Байден
Япония возмутилась словами Байдена об оборонных расходах

Япония возмутилась словами Байдена, что он якобы убедил Токио повысить оборонные расходы

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Правительство Японии выразило недовольство высказыванием президента США Джо Байдена, который поставил себе в заслуги решение Токио по увеличению оборонного бюджета.
«

"Несмотря на то, что истинный смысл упомянутых высказываний президента США Байдена до конца неизвестен, нами была доведена позиция Японии о том, что решение о повышении оборонного бюджета было принято на собственных выводах Японии, и подобные (высказывания. — Прим. ред.) могут вводить в заблуждение", — подчеркнул на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Несколько дней назад американский президент участвовал в мероприятии в Калифорнии, где затронул тему увеличения оборонного бюджета Японии. Байден отметил, что трижды встречался с премьером Фумио Кисидой, при этом так и не вспомнив название его должности.
"Вы в курсе, что Япония не увеличивала свой военный бюджет долгое, долгое время? И угадайте что? Я встретился с председателем… с президентом… с вице… простите, с лидером Японии, по-моему, в ходе трех различных мероприятия, в том числе в Хиросиме. И он убедил…, я убедил его, и он убедил себя, что он должен сделать что-то отличное (от прошлого. — Прим. ред.)", — заявил Байден.
Американский лидер также попросил собравшихся подумать о том, когда "они слышали о том, чтобы Токио интересовался тем, что происходит в центре Европы на войне и содействовала помощи и поддержке" Украины.
Япония в середине декабря прошлого года приняла три ключевых документа , в которых обозначено повышение оборонных расходов до уровня двух процентов ВВП к 2027 году.
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