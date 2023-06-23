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Якутия на форуме укрепила побратимские связи с провинциями Китая - РИА Новости, 23.06.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:52 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/yakutiya-1880066227.html
Якутия на форуме укрепила побратимские связи с провинциями Китая
Якутия на форуме укрепила побратимские связи с провинциями Китая - РИА Новости, 23.06.2023
Якутия на форуме укрепила побратимские связи с провинциями Китая
В городе Якутске состоялся первый международный форум, посвященный побратимским связям Республики Саха (Якутия) с провинциями Китая, стороны договорились... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:52
2023-06-23T17:52
республика саха (якутия)
китай
айсен николаев
якутск
хэйлунцзян
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ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости. В городе Якутске состоялся первый международный форум, посвященный побратимским связям Республики Саха (Якутия) с провинциями Китая, стороны договорились укрепить отношения совместными проектами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Власти Якутии при поддержке генерального консульства КНР в городе Хабаровске организовали международный форум. Для участия в город Якутск прибыли делегации генконсультсва, провинции Хэйлунцзян КНР, а также представители органов власти, деловых и научных кругов, общественных организаций. Глава Якутии Айсен Николаев приветствовал участников форума на пленарном заседании "Сила партнерских отношений: сотрудничество для достижения долгосрочного успеха". "Наш форум посвящен побратимским связям муниципальных образований Якутии и Китая. Это очень важное направление народной дипломатии. Я всегда считал и сейчас считаю, что именно дружба между муниципалитетами приводит к дальнейшей дружбе между регионами, а дружба между регионами ведет уже к стратегическому партнерству и дружбе между странами. И историческая встреча президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в марте этого года в Москве еще раз это подчеркивает", – сказал он.По данным региональных властей, 19 муниципальных образований Якутии являются побратимами 22 городов и уездов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. После пленарного заседания состоялась торжественная церемония подписания протокола о намерениях установления побратимских связей между Амгинским улусом и народным правительством г. Суйфэньхэ, Вилюйским улусом и народным правительством района Дуншань г. Хэган, Мегино-Кангаласским улусом и народным правительством г. Муданьцзян, Хангаласским улусом и народным правительством городского уезда Дуннин городского округа г. Муданьцзян. Гости и принимающая сторона обсудили на форуме перспективы дальнейшего сотрудничества. В том числе вопросы решения транспортно-логистических задач, проекты, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, развитием сельского хозяйства, местной промышленности и туризма. "Форум, впервые организованный Республикой Саха (Якутия), является не только мостом и связующим звеном между жителями двух стран для улучшения взаимопонимания, но и хорошей платформой для участников найти деловые возможности для сотрудничества. Побеждают те, у кого одинаковое желание, и те, кто находится в одной лодке. Провинция Хэйлунцзян готова тесно сотрудничать с Республикой Саха (Якутия) в рамках реализации консенсуса глав двух государств, работать рука об руку, чтобы помочь Китаю и России достичь новых высот в эпоху всеобъемлющего стратегического партнерства", - приводятся слова зампредседателя народного политического консультативного совета провинции Ли Хайтао.
https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html
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китай, айсен николаев, якутск, хэйлунцзян
Республика Саха (Якутия), Китай, Айсен Николаев, Якутск, Хэйлунцзян
Якутия на форуме укрепила побратимские связи с провинциями Китая

Якутия укрепила побратимские связи с провинциями Китая на международном форуме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Якутск
Вид на Якутск - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости. В городе Якутске состоялся первый международный форум, посвященный побратимским связям Республики Саха (Якутия) с провинциями Китая, стороны договорились укрепить отношения совместными проектами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Власти Якутии при поддержке генерального консульства КНР в городе Хабаровске организовали международный форум. Для участия в город Якутск прибыли делегации генконсультсва, провинции Хэйлунцзян КНР, а также представители органов власти, деловых и научных кругов, общественных организаций.
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Глава Якутии Айсен Николаев приветствовал участников форума на пленарном заседании "Сила партнерских отношений: сотрудничество для достижения долгосрочного успеха".
"Наш форум посвящен побратимским связям муниципальных образований Якутии и Китая. Это очень важное направление народной дипломатии. Я всегда считал и сейчас считаю, что именно дружба между муниципалитетами приводит к дальнейшей дружбе между регионами, а дружба между регионами ведет уже к стратегическому партнерству и дружбе между странами. И историческая встреча президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в марте этого года в Москве еще раз это подчеркивает", – сказал он.
По данным региональных властей, 19 муниципальных образований Якутии являются побратимами 22 городов и уездов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. После пленарного заседания состоялась торжественная церемония подписания протокола о намерениях установления побратимских связей между Амгинским улусом и народным правительством г. Суйфэньхэ, Вилюйским улусом и народным правительством района Дуншань г. Хэган, Мегино-Кангаласским улусом и народным правительством г. Муданьцзян, Хангаласским улусом и народным правительством городского уезда Дуннин городского округа г. Муданьцзян.
Гости и принимающая сторона обсудили на форуме перспективы дальнейшего сотрудничества. В том числе вопросы решения транспортно-логистических задач, проекты, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, развитием сельского хозяйства, местной промышленности и туризма.
"Форум, впервые организованный Республикой Саха (Якутия), является не только мостом и связующим звеном между жителями двух стран для улучшения взаимопонимания, но и хорошей платформой для участников найти деловые возможности для сотрудничества. Побеждают те, у кого одинаковое желание, и те, кто находится в одной лодке. Провинция Хэйлунцзян готова тесно сотрудничать с Республикой Саха (Якутия) в рамках реализации консенсуса глав двух государств, работать рука об руку, чтобы помочь Китаю и России достичь новых высот в эпоху всеобъемлющего стратегического партнерства", - приводятся слова зампредседателя народного политического консультативного совета провинции Ли Хайтао.
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Республика Саха (Якутия)КитайАйсен НиколаевЯкутскХэйлунцзян
 
 
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