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Ракова: группы взаимоподдержки откроются в "Школе родственного ухода" - РИА Новости, 23.06.2023
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15:50 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vzaimopodderzhka-1880033416.html
Ракова: группы взаимоподдержки откроются в "Школе родственного ухода"
Ракова: группы взаимоподдержки откроются в "Школе родственного ухода" - РИА Новости, 23.06.2023
Ракова: группы взаимоподдержки откроются в "Школе родственного ухода"
Группы взаимоподдержки открываются в "Школе родственного ухода" в Москве, на встречах участники смогут получить эмоциональную поддержку, поделиться опытом и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:50
2023-06-23T15:50
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группы взаимоподдержки открываются в "Школе родственного ухода" в Москве, на встречах участники смогут получить эмоциональную поддержку, поделиться опытом и полезной информацией, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.Отмечается, что проекту "Школа родственного ухода" уже полтора года, он поддерживает тех, кто ухаживает за своими родными и близкими, которым уход и забота нужны постоянно. За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей, они обучились правильному уходу в домашних условиях, научились оказывать первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи."Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Мы создали группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимающих и разделяющих тревоги и переживания. Во время встреч можно поделиться опытом и полезной информацией. С участниками также будет общаться эксперт, который выполняет роль равного консультанта, так как ранее он ухаживал за своими близкими. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей "Школы родственного ухода", - цитируют в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что встречи будут проходить раз в месяц в Институте дополнительного профессионального образования. При желании участников количество встреч могут увеличить.
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва

Ракова: группы взаимоподдержки откроются в "Школе родственного ухода"

© Фото предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© Фото предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Группы взаимоподдержки открываются в "Школе родственного ухода" в Москве, на встречах участники смогут получить эмоциональную поддержку, поделиться опытом и полезной информацией, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что проекту "Школа родственного ухода" уже полтора года, он поддерживает тех, кто ухаживает за своими родными и близкими, которым уход и забота нужны постоянно. За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей, они обучились правильному уходу в домашних условиях, научились оказывать первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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15 июня, 16:43
"Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Мы создали группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимающих и разделяющих тревоги и переживания. Во время встреч можно поделиться опытом и полезной информацией. С участниками также будет общаться эксперт, который выполняет роль равного консультанта, так как ранее он ухаживал за своими близкими. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей "Школы родственного ухода", - цитируют в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что встречи будут проходить раз в месяц в Институте дополнительного профессионального образования. При желании участников количество встреч могут увеличить.
 
ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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