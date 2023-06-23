https://ria.ru/20230623/vygodopoluchateli-1879949688.html

Экс-премьер Словакии назвал единственного победителя на Украине

Экс-премьер Словакии назвал единственного победителя на Украине - РИА Новости, 23.06.2023

Экс-премьер Словакии назвал единственного победителя на Украине

Единственными выгодополучателями от ситуации на Украине являются западные производители оружия, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава крупной... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:49

2023-06-23T10:49

2023-06-23T10:49

специальная военная операция на украине

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украина

словакия

роберт фицо

нато

йенс столтенберг

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БРАТИСЛАВА, 23 июн - РИА Новости. Единственными выгодополучателями от ситуации на Украине являются западные производители оружия, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. "Единственным победителем на Украине являются западные оружейные заводы, и потом многие еще удивляются, почему никто не хочет мира на Украине", - сказал Фицо в своем обращении, опубликованном в социальных сетях. Он заявил, что Словакия оказала Киеву значительную военную помощь, включающую систему противовоздушной обороны, вертолеты и истребители, но назначенное в мае правительство Людовита Одора дополнительно послало в качестве дара украинской стороне еще военные материалы на 4,2 миллиона евро. "Даже бог не знает, что это было", - сказал Фицо. Он добавил, что теперь словацкое правительство заявило о желании все же приобрести собственную систему противовоздушной обороны, хотя после передачи такой системы Украине заверяло, что Словакия достаточно охраняется со стороны НАТО. Фицо также напомнил о намерении властей направить значительные денежные средства на покупку американских вертолетов, которые, по его мнению, стране не нужны. "За счет кого это все будет? Кто получит меньше? Пенсионеры? Здравоохранение? Школы? Железные дороги?" - сказал Фицо. Комментируя озвученное генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предложение согласовать на саммите в Вильнюсе увеличение обязательств по инвестициям в оборону до минимального уровня в 2% ВВП, Фицо заявил, что "нет никаких оснований для того, чтобы Словакия согласилась с этим". "Ни у правительства Одора, ни у президента нет никакого конституционного права, чтобы согласиться с такой формулировкой", - сказал Фицо. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Фицо ранее утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны. В конце августа 2022 года Словакия подписала с Польшей и Чехией договор о защите воздушного пространства страны. Это произошло после досрочного прекращения эксплуатации Словакией истребителей МиГ-29, позже переданных Украине. В середине июня 2023 года к этому документу присоединилась Венгрия. Министерство обороны Словакии сообщало, что страна может рассчитывать на помощь этих трех стран в защите воздушного пространства до конца 2024 года, но в июне 2023 года все же заявило, что будет искать собственное решение в области противовоздушной обороны, несмотря на помощь союзников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, йенс столтенберг