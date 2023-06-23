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В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России - РИА Новости, 23.06.2023
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09:42 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/vstrecha-1879927468.html
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России - РИА Новости, 23.06.2023
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России
Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:42
2023-06-23T09:42
россия
центральная азия
алма-ата
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Как сообщалось, на встрече будут подробно обсуждаться вопросы обеспечения безопасности региона Центральной Азии и России в современных условиях. Во встрече участвует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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россия
центральная азия
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россия, центральная азия, алма-ата, николай патрушев, безопасность
Россия, Центральная Азия, Алма-Ата, Николай Патрушев, Безопасность
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России

Первая встреча секретарей совбезов стран Центральной Азии и России началась в Алма-Ате

© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Как сообщалось, на встрече будут подробно обсуждаться вопросы обеспечения безопасности региона Центральной Азии и России в современных условиях. Во встрече участвует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Совбез ведет подсчет утраченной Киевом военной техники, сообщил Патрушев
22 июня, 12:02
 
РоссияЦентральная АзияАлма-АтаНиколай ПатрушевБезопасность
 
 
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