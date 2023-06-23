https://ria.ru/20230623/vstrecha-1879927468.html
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России - РИА Новости, 23.06.2023
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России
Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:42
2023-06-23T09:42
2023-06-23T09:42
россия
центральная азия
алма-ата
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Как сообщалось, на встрече будут подробно обсуждаться вопросы обеспечения безопасности региона Центральной Азии и России в современных условиях. Во встрече участвует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, алма-ата, николай патрушев, безопасность
Россия, Центральная Азия, Алма-Ата, Николай Патрушев, Безопасность
В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России
Первая встреча секретарей совбезов стран Центральной Азии и России началась в Алма-Ате