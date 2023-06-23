https://ria.ru/20230623/vstrecha-1879927468.html

В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России

В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России - РИА Новости, 23.06.2023

В Алма-Ате началась встреча секретарей совбезов Центральной Азии и России

Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:42

2023-06-23T09:42

2023-06-23T09:42

россия

центральная азия

алма-ата

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России началась в пятницу в Алма-Ате, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Как сообщалось, на встрече будут подробно обсуждаться вопросы обеспечения безопасности региона Центральной Азии и России в современных условиях. Во встрече участвует секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

https://ria.ru/20230622/tekhnika-1879764658.html

россия

центральная азия

алма-ата

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, центральная азия, алма-ата, николай патрушев, безопасность