https://ria.ru/20230623/vertolety-1880102041.html

Германия планирует закупить у Boeing 60 тяжелых вертолетов Chinook

Германия планирует закупить у Boeing 60 тяжелых вертолетов Chinook - РИА Новости, 23.06.2023

Германия планирует закупить у Boeing 60 тяжелых вертолетов Chinook

Германия собирается закупить 60 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook у американского концерна Boeing в рамках пакета стоимостью до 8 миллиардов РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:21

2023-06-23T22:21

2023-06-23T22:21

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Германия собирается закупить 60 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook у американского концерна Boeing в рамках пакета стоимостью до 8 миллиардов евро, передает агентство Reuters со ссылкой на парламентский источник. "Германия намерена приобрести 60 вертолетов Chinook у компании Boeing в рамках пакета стоимостью до 8 миллиардов евро, включая необходимую инфраструктуру для вертолетов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на парламентский источник. По данным источника, сумма включает в себя закупку вертолетов, их обслуживание, инфрастуктуру, а также национальные контракты. Как отмечается, сделка все еще нуждается в одобрении бюджетного комитета парламента ФРГ. В мае Агентство по сотрудничеству в области безопасности при Пентагоне сообщало, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов.

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сша, германия, министерство обороны сша, в мире