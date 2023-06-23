https://ria.ru/20230623/velodorozhki-1879999318.html
В Калининграде поставили дорожные знаки посреди велодорожек
В Калининграде поставили дорожные знаки посреди велодорожек - РИА Новости, 23.06.2023
В Калининграде поставили дорожные знаки посреди велодорожек
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при обустройстве велодорожек в Калининграде, посреди которых оказались дорожные знаки и полусферы,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:46
2023-06-23T13:46
2023-06-23T13:52
общество
калининград
калининградская область
антон алиханов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при обустройстве велодорожек в Калининграде, посреди которых оказались дорожные знаки и полусферы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства области. В начале недели в социальных сетях появились фотографии, на которых были показаны итоги благоустройства в Калининграде. На некоторых велодорожках прямо посередине были установлены бетонные полусферы, которые обычно служат преградой для паркующихся автомобилей. Еще одна велодорожка внезапно заканчивалась дорожным знаком. Кроме того, некоторые из выделенных разметкой для проезда на велосипеде участков тротуара были, как утверждали местные жители, меньше одного метра. "Прокуратура Калининграда организовала проверку исполнения МКУ "Городское дорожное строительство и ремонт" законодательства при выполнении работ по обустройству велодорожек. В ходе проверки с привлечением сотрудников ГИБДД будет дана оценка соблюдения требований к ширине велодорожек, установке дорожных знаков, в том числе на улицах Грига, Фестивальная аллея, Горького, Киевская и других улицах Калининграда", - говорится в сообщении ведомства. В свою очередь в мэрии Калининграда назвали подрядчика "двоечником, который перепутал этапы работ" и над которым "будет смеяться весь город". В администрации города пообещали, что до конца недели уберут с велодорожек полусферы, знаки и фонари вынесут, а также понизят бордюры. "Самое обидное, что критиковать будут даже не исполнителя, а заказчика - то есть администрацию (и отчасти люди правы, потому что это мы не усмотрели)", - заключили в пресс-службе администрации города. В мае власти города сообщали, что до конца года велоразметку в Калининграде планируют нанести на 55 улицах. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов известен любовью к езде на велосипеде, он часто добирается до работы именно на этом виде транспорта. В 2020 году глава региона провел необычную прямую трансляцию в соцсети: во время прогулки на велосипеде он отвечал на вопросы подписчиков.
https://ria.ru/20221101/velodorozhka-1828388900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград, калининградская область, антон алиханов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Калининград, Калининградская область, Антон Алиханов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде поставили дорожные знаки посреди велодорожек
Калининградская полиция проверяет, почему посреди велодорожек оказались дорожные знаки
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при обустройстве велодорожек в Калининграде, посреди которых оказались дорожные знаки и полусферы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства области.
В начале недели в социальных сетях появились фотографии, на которых были показаны итоги благоустройства в Калининграде. На некоторых велодорожках прямо посередине были установлены бетонные полусферы, которые обычно служат преградой для паркующихся автомобилей. Еще одна велодорожка внезапно заканчивалась дорожным знаком. Кроме того, некоторые из выделенных разметкой для проезда на велосипеде участков тротуара были, как утверждали местные жители, меньше одного метра.
"Прокуратура Калининграда организовала проверку исполнения МКУ "Городское дорожное строительство и ремонт" законодательства при выполнении работ по обустройству велодорожек. В ходе проверки с привлечением сотрудников ГИБДД
будет дана оценка соблюдения требований к ширине велодорожек, установке дорожных знаков, в том числе на улицах Грига, Фестивальная аллея, Горького, Киевская и других улицах Калининграда", - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь в мэрии Калининграда назвали подрядчика "двоечником, который перепутал этапы работ" и над которым "будет смеяться весь город". В администрации города пообещали, что до конца недели уберут с велодорожек полусферы, знаки и фонари вынесут, а также понизят бордюры. "Самое обидное, что критиковать будут даже не исполнителя, а заказчика - то есть администрацию (и отчасти люди правы, потому что это мы не усмотрели)", - заключили в пресс-службе администрации города.
В мае власти города сообщали, что до конца года велоразметку в Калининграде планируют нанести на 55 улицах.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
известен любовью к езде на велосипеде, он часто добирается до работы именно на этом виде транспорта. В 2020 году глава региона провел необычную прямую трансляцию в соцсети: во время прогулки на велосипеде он отвечал на вопросы подписчиков.
В ГИБДД рассказали, когда пешеход может идти по велодорожке