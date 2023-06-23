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Владислав Утушкин: эксперимент ЦБ имеет большие перспективы - РИА Новости, 23.06.2023
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20:10 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/utushkin-1880072854.html
Владислав Утушкин: эксперимент ЦБ имеет большие перспективы
Владислав Утушкин: эксперимент ЦБ имеет большие перспективы - РИА Новости, 23.06.2023
Владислав Утушкин: эксперимент ЦБ имеет большие перспективы
- Binance потерял часть ликвидности – крипту, которую пользователи вывели с биржи. Это не означает потерю рынка, поскольку такие краткосрочные изменения в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:10
2023-06-23T20:10
технологии
сша
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный эксперт в области децентрализованных технологий Владислав Утушкин рассказал о ситуации на рынке криптовалют и том, как последние события влияют на цену крипты и чего стоит ждать владельцам криптокошельков. - Владислав, самая крупная криптобиржа Binance после атаки американских властей, по данным СМИ, потеряла четверть рынка. Можно ли сказать, что миф о криптовалюте как о "свободном и неподконтрольном правительствам" способе оплаты товаров и услуг был развенчан?- Binance потерял часть ликвидности – крипту, которую пользователи вывели с биржи. Это не означает потерю рынка, поскольку такие краткосрочные изменения в активах на бирже свидетельствуют об опасении пользователей во время разбирательства американского регулятора и криптобиржи.Рынок децентрализованных финансов (DeFi) активно развивается технологически, представляя новым и опытным пользователям более удобные в использовании продукты. Многие выводят активы с биржи Binance на некастодиальные кошельки для безопасного хранения, однако при благоприятном для биржи исходе большинство пользователей вернут ликвидность на Binance для торговли. Ведь это крупнейшая биржа с высокими критериями безопасности и торговыми объемами.- А как в целом эта вся история отразится на рынке крипты?- Этот судебный процесс - лишь часть интересной битвы Комиссии по ценным бумагам (SEC) с криптокомпаниями на рынке США.На днях SEC подала в суд на другую крупную биржу Coinbase. А около четырех месяцев назад отсудила $30 миллионов у биржи Kraken.Американский регулятор, дав изначально много свобод рынку криптовалют, последние годы начал активно пересматривать свою позицию. Это связано с тем, что популярность популярность такого платежного средства растет, а значит все больше ретейл-инвесторов заводят свои активы в крипту и начинают управлять ими. Для регулятора этот рынок имеет менее прозрачные механизмы контроля и защиты неквалифицированных инвесторов, поэтому SEC пытается ограничить мошеннические схемы и неограниченные действия ретейл-инвесторов.Сейчас многие компании в криптоиндустрии, в том числе и Binance, рассматривают уход из рынка США, поскольку это создает им неоправданные трудности и расходы, в то время как другие регионы активно развиваются в этой отрасли и имеют более активную целевую аудиторию.- ЦБ РФ допустил использование криптовалюты во внешних расчетах. Насколько реально, что именно она станет заменой доллару и другим валютам?- Этот эксперимент имеет большой потенциал, поскольку сегодня внешние расчеты РФ действительно ограничены. Криптовалюта была разработана для простых peer-to-peer расчетов, что упрощает финансовое взаимодействие между агентами. Так, убираются многие посредники: если выполнять SWIFT перевод, необходимо ждать несколько дней, пока средства не будут проверены на предмет безопасности и не поступят в банк получателя через банк-посредник.Более того, нельзя отследить платеж во время перевода. Комиссия может быть довольно высокой, как и его минимальная сумма, также платеж могут отклонить. Если же выполнять платеж в криптовалюте, то, в зависимости от выбранной популярной сети, он потребует не более 10 минут и нескольких долларов комиссии.Так, для физических и юридических лиц пропадает большое количество потенциальных проблем и освобождаются ресурсы для действительно важных задач. Крипта не будет заменой доллару для большинства населения в ближайшем будущем, но она становится дополнительным инструментом, доля использования и проникновения которой вырастет в десятки раз в ближайшее десятилетие.- А какую конкретно криптовалюту могли б использовать страны для взаимных торговых расчетов?- CBDC (Цифровая валюта ЦБ) - это наиболее перспективный инструмент для взаимных торговых расчетов по нескольким причинам. Во-первых, этот актив регулируется государственными институтами и обеспечивается ими. Более того, CBDC запущен на блокчейне, что представляет собой наиболее прозрачную и устойчивую модель, в которой любой пользователь может проверить объем активов, находящихся в обращении, общую эмиссию и посмотреть любые совершенные транзакции.Сейчас многие государства трудятся над созданием собственной CBDC и разработкой блокчейнов, которые смогут обрабатывать необходимое количество транзакций и соответствовать всем требованиям регуляторов
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технологии, сша, россия
Технологии, США, Россия

Владислав Утушкин: эксперимент ЦБ имеет большие перспективы

© из личного архива Владислава УтушкинаВладислав Утушкин
Владислав Утушкин
© из личного архива Владислава Утушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный эксперт в области децентрализованных технологий Владислав Утушкин рассказал о ситуации на рынке криптовалют и том, как последние события влияют на цену крипты и чего стоит ждать владельцам криптокошельков.

- Владислав, самая крупная криптобиржа Binance после атаки американских властей, по данным СМИ, потеряла четверть рынка. Можно ли сказать, что миф о криптовалюте как о "свободном и неподконтрольном правительствам" способе оплаты товаров и услуг был развенчан?

- Binance потерял часть ликвидности – крипту, которую пользователи вывели с биржи. Это не означает потерю рынка, поскольку такие краткосрочные изменения в активах на бирже свидетельствуют об опасении пользователей во время разбирательства американского регулятора и криптобиржи.

Рынок децентрализованных финансов (DeFi) активно развивается технологически, представляя новым и опытным пользователям более удобные в использовании продукты. Многие выводят активы с биржи Binance на некастодиальные кошельки для безопасного хранения, однако при благоприятном для биржи исходе большинство пользователей вернут ликвидность на Binance для торговли. Ведь это крупнейшая биржа с высокими критериями безопасности и торговыми объемами.
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Активы клиентов Binance пока не будут замораживать. Но что дальше?
18 июня, 12:16
- А как в целом эта вся история отразится на рынке крипты?

- Этот судебный процесс - лишь часть интересной битвы Комиссии по ценным бумагам (SEC) с криптокомпаниями на рынке США.

На днях SEC подала в суд на другую крупную биржу Coinbase. А около четырех месяцев назад отсудила $30 миллионов у биржи Kraken.

Американский регулятор, дав изначально много свобод рынку криптовалют, последние годы начал активно пересматривать свою позицию. Это связано с тем, что популярность популярность такого платежного средства растет, а значит все больше ретейл-инвесторов заводят свои активы в крипту и начинают управлять ими. Для регулятора этот рынок имеет менее прозрачные механизмы контроля и защиты неквалифицированных инвесторов, поэтому SEC пытается ограничить мошеннические схемы и неограниченные действия ретейл-инвесторов.

Сейчас многие компании в криптоиндустрии, в том числе и Binance, рассматривают уход из рынка США, поскольку это создает им неоправданные трудности и расходы, в то время как другие регионы активно развиваются в этой отрасли и имеют более активную целевую аудиторию.
- ЦБ РФ допустил использование криптовалюты во внешних расчетах. Насколько реально, что именно она станет заменой доллару и другим валютам?

- Этот эксперимент имеет большой потенциал, поскольку сегодня внешние расчеты РФ действительно ограничены. Криптовалюта была разработана для простых peer-to-peer расчетов, что упрощает финансовое взаимодействие между агентами. Так, убираются многие посредники: если выполнять SWIFT перевод, необходимо ждать несколько дней, пока средства не будут проверены на предмет безопасности и не поступят в банк получателя через банк-посредник.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах
17 апреля, 17:06
Более того, нельзя отследить платеж во время перевода. Комиссия может быть довольно высокой, как и его минимальная сумма, также платеж могут отклонить. Если же выполнять платеж в криптовалюте, то, в зависимости от выбранной популярной сети, он потребует не более 10 минут и нескольких долларов комиссии.

Так, для физических и юридических лиц пропадает большое количество потенциальных проблем и освобождаются ресурсы для действительно важных задач. Крипта не будет заменой доллару для большинства населения в ближайшем будущем, но она становится дополнительным инструментом, доля использования и проникновения которой вырастет в десятки раз в ближайшее десятилетие.
- А какую конкретно криптовалюту могли б использовать страны для взаимных торговых расчетов?

- CBDC (Цифровая валюта ЦБ) - это наиболее перспективный инструмент для взаимных торговых расчетов по нескольким причинам. Во-первых, этот актив регулируется государственными институтами и обеспечивается ими. Более того, CBDC запущен на блокчейне, что представляет собой наиболее прозрачную и устойчивую модель, в которой любой пользователь может проверить объем активов, находящихся в обращении, общую эмиссию и посмотреть любые совершенные транзакции.
Сейчас многие государства трудятся над созданием собственной CBDC и разработкой блокчейнов, которые смогут обрабатывать необходимое количество транзакций и соответствовать всем требованиям регуляторов
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