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На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880039690.html
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования
Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:13
2023-06-23T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
евросоюз
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). "Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам. Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть - по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - написал Зеленский. Он отметил, что власти продолжают имплементацию судебной реформы "в тесном сотрудничестве с ЕС". По его словам, будет усилена ответственность за коррупцию в системе правосудия. Третий блок обсуждений был посвящен евроинтеграции Украины: как заявил Зеленский, Киев "ускоряет работу" по выполнению европейских рекомендаций.
https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Евросоюз
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования

Зеленский заявил о непригодности для использования четверти украинских бомбоубежищ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
«
"Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам. Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть - по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - написал Зеленский.
Он отметил, что власти продолжают имплементацию судебной реформы "в тесном сотрудничестве с ЕС". По его словам, будет усилена ответственность за коррупцию в системе правосудия. Третий блок обсуждений был посвящен евроинтеграции Украины: как заявил Зеленский, Киев "ускоряет работу" по выполнению европейских рекомендаций.
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16 июня, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвросоюз
 
 
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