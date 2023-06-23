https://ria.ru/20230623/ukraina-1880039690.html

На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования

На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования - РИА Новости, 23.06.2023

На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования

Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:13

2023-06-23T16:13

2023-06-23T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

совет национальной безопасности и обороны украины

евросоюз

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). "Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам. Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть - по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - написал Зеленский. Он отметил, что власти продолжают имплементацию судебной реформы "в тесном сотрудничестве с ЕС". По его словам, будет усилена ответственность за коррупцию в системе правосудия. Третий блок обсуждений был посвящен евроинтеграции Украины: как заявил Зеленский, Киев "ускоряет работу" по выполнению европейских рекомендаций.

https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз