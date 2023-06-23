https://ria.ru/20230623/ukraina-1880039690.html
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования
Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:13
2023-06-23T16:13
2023-06-23T16:13
специальная военная операция на украине
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украина
владимир зеленский
киев
совет национальной безопасности и обороны украины
евросоюз
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). "Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам. Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть - по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - написал Зеленский. Он отметил, что власти продолжают имплементацию судебной реформы "в тесном сотрудничестве с ЕС". По его словам, будет усилена ответственность за коррупцию в системе правосудия. Третий блок обсуждений был посвящен евроинтеграции Украины: как заявил Зеленский, Киев "ускоряет работу" по выполнению европейских рекомендаций.
https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Евросоюз
На Украине четверть бомбоубежищ оказались непригодными для использования
Зеленский заявил о непригодности для использования четверти украинских бомбоубежищ