ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ массированным ударом дронов-камикадзе
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе.
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"В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен", — говорится в описании к ролику.
На кадрах видно, как беспилотники поочередно наносят удары по позициям противника. В военном ведомстве уточнили, что опорный пункт ВСУ находился на Запорожском направлении.
FPV-дрон (First-person view — вид от первого лица) — тип дронов преимущественно коптерного, но также и самолетного типов. Ими дистанционно управляет оператор при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируют съемку с курсовой камеры БПЛА. Военный видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а он находился в его кокпите (месте для пилота).
Накануне о ситуации в Запорожской области рассказал глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российским военным удалось отбить новую атаку украинских войск на Ореховском направлении. Противник не смог вклиниться в линию обороны и отступил. ВСУ продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника — "хорошо гореть", добавил Рогов.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.