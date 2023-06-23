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ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 23.06.2023 (обновлено: 13:44 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/udar-1879989928.html
ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ
ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:02
2023-06-23T13:44
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
киев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе.&quot;В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен&quot;, — говорится в описании к ролику.На кадрах видно, как беспилотники поочередно наносят удары по позициям противника. В военном ведомстве уточнили, что опорный пункт ВСУ находился на Запорожском направлении.Накануне о ситуации в Запорожской области рассказал глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российским военным удалось отбить новую атаку украинских войск на Ореховском направлении. Противник не смог вклиниться в линию обороны и отступил. ВСУ продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника — "хорошо гореть", добавил Рогов.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.
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россия
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Удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ
Удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, киев, владимир рогов, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Владимир Путин, НАТО
ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ массированным ударом дронов-камикадзе

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе.
«

"В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен", — говорится в описании к ролику.

На кадрах видно, как беспилотники поочередно наносят удары по позициям противника. В военном ведомстве уточнили, что опорный пункт ВСУ находился на Запорожском направлении.

FPV-дрон (First-person view — вид от первого лица) — тип дронов преимущественно коптерного, но также и самолетного типов. Ими дистанционно управляет оператор при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируют съемку с курсовой камеры БПЛА. Военный видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а он находился в его кокпите (месте для пилота).

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Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.
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