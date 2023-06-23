https://ria.ru/20230623/udar-1879989928.html

ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ

ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023

ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:02

2023-06-23T13:02

2023-06-23T13:44

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879993874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09266c0128fe67a4b20c7c500ffb963c.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта украинской армии российскими дронами-камикадзе."В результате удара БПЛА квадрокоптерного типа опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен", — говорится в описании к ролику.На кадрах видно, как беспилотники поочередно наносят удары по позициям противника. В военном ведомстве уточнили, что опорный пункт ВСУ находился на Запорожском направлении.Накануне о ситуации в Запорожской области рассказал глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, российским военным удалось отбить новую атаку украинских войск на Ореховском направлении. Противник не смог вклиниться в линию обороны и отступил. ВСУ продолжают нести большие потери, а используемая ими западная военная техника — "хорошо гореть", добавил Рогов.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230622/vsu-1879763707.html

россия

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ Удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ 2023-06-23T13:02 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, киев, владимир рогов, владимир путин, нато