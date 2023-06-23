https://ria.ru/20230623/ucheniya-1879982860.html

На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС

На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.06.2023

На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в пятницу, что в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:34

2023-06-23T12:34

2023-06-23T12:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в пятницу, что в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей. "В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя недавнее заявление Зеленского о Запорожской АЭС. По его словам, с сегодняшнего дня также развернуты штабы, в состав которых входят энергетики, медики, полиция, сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы "были разработаны и донесены до наших граждан и правила поведения в случае чрезвычайного происшествия". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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