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На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС
На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в пятницу, что в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:34
2023-06-23T12:34
2023-06-23T12:34
специальная военная операция на украине
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россия
украина
энергодар
игорь клименко
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в пятницу, что в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей. "В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя недавнее заявление Зеленского о Запорожской АЭС. По его словам, с сегодняшнего дня также развернуты штабы, в состав которых входят энергетики, медики, полиция, сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы "были разработаны и донесены до наших граждан и правила поведения в случае чрезвычайного происшествия". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, украина, энергодар, игорь клименко, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Энергодар, Игорь Клименко, Запорожская АЭС
На Украине проведут учения на случай возможного ЧП на Запорожской АЭС
Глава МВД Клименко: на Украине в ближайшие дни проведут учения на случай ЧП на ЗАЭС
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил в пятницу, что в ближайшие дни пройдут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Ранее Владимир Зеленский
в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия
хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей.
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС
"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы", - сказал Клименко в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя недавнее заявление Зеленского о Запорожской АЭС.
По его словам, с сегодняшнего дня также развернуты штабы, в состав которых входят энергетики, медики, полиция, сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы "были разработаны и донесены до наших граждан и правила поведения в случае чрезвычайного происшествия".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.