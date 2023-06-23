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Тюменская область обеспечит интернетом все малые села - РИА Новости, 23.06.2023
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Тюменская область
 
20:55 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/tyumen-1880094120.html
Тюменская область обеспечит интернетом все малые села
Тюменская область обеспечит интернетом все малые села - РИА Новости, 23.06.2023
Тюменская область обеспечит интернетом все малые села
Все малые населенные пункты Тюменской области численностью более 100 человек к 2030 году будут обеспечены широкополосным интернетом, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:55
2023-06-23T20:55
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Все малые населенные пункты Тюменской области численностью более 100 человек к 2030 году будут обеспечены широкополосным интернетом, сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что в течение семи лет необходимо до 97 процентов увеличить долю домохозяйств, где есть широкополосный доступ к сети Интернет. Сейчас в Тюменской области доля таких домов равна 80 процентам. "Продолжается обеспечение малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек связью и доступом к сети Интернет. За 2021 и 2022 годы связь 4G и высокоскоростной мобильный интернет появились в 19 селах и деревнях. В 2023 году 7 станций уже подключили, еще 30 появится до конца года. Всего до конца 2030 года проект охватит 498 населенных пунктов региона с численностью от 100 до 500 жителей", - отмечается в сообщении. Отмечается, что план соответствует долгосрочной стратегии развития отрасли связи в России, одна из целей которой – обеспечить к 2030 году качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая труднодоступные районы, территорию трасс и железнодорожных путей. "Задача по обеспечению качественной связью и интернетом – ключевой показатель национальной цели развития страны. Так мы обеспечим свой технологический суверенитет и равные возможности в использовании цифровых сервисов и услуг. С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем тысяче социально значимых объектах", – цитируются на сайте слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Принимаемые меры по подключению СЗО и улучшению инфраструктуры связи повлияли и на рост количества пользователей госуслуг: с 600 тысяч в 2019 году до 1,5 миллиона человек на июнь этого года. Также в Тюменской области полностью завершился процесс по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона.
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Тюменская область обеспечит интернетом все малые села

Тюменская область к 2030 году обеспечит интернетом все малые села

© Fotolia / xiaoliangge Устройство для передачи данных
Устройство для передачи данных - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Fotolia / xiaoliangge
Устройство для передачи данных. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Все малые населенные пункты Тюменской области численностью более 100 человек к 2030 году будут обеспечены широкополосным интернетом, сообщается на сайте регионального правительства.
Отмечается, что в течение семи лет необходимо до 97 процентов увеличить долю домохозяйств, где есть широкополосный доступ к сети Интернет. Сейчас в Тюменской области доля таких домов равна 80 процентам.
"Продолжается обеспечение малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек связью и доступом к сети Интернет. За 2021 и 2022 годы связь 4G и высокоскоростной мобильный интернет появились в 19 селах и деревнях. В 2023 году 7 станций уже подключили, еще 30 появится до конца года. Всего до конца 2030 года проект охватит 498 населенных пунктов региона с численностью от 100 до 500 жителей", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что план соответствует долгосрочной стратегии развития отрасли связи в России, одна из целей которой – обеспечить к 2030 году качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая труднодоступные районы, территорию трасс и железнодорожных путей. "Задача по обеспечению качественной связью и интернетом – ключевой показатель национальной цели развития страны. Так мы обеспечим свой технологический суверенитет и равные возможности в использовании цифровых сервисов и услуг. С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем тысяче социально значимых объектах", – цитируются на сайте слова губернатора Тюменской области Александра Моора.
Принимаемые меры по подключению СЗО и улучшению инфраструктуры связи повлияли и на рост количества пользователей госуслуг: с 600 тысяч в 2019 году до 1,5 миллиона человек на июнь этого года. Также в Тюменской области полностью завершился процесс по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона.
Тобольск - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Судоверфь в Тюменской области будет производить контейнеровозы
21 июня, 15:20
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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