https://ria.ru/20230623/tyumen-1880094120.html

Тюменская область обеспечит интернетом все малые села

Тюменская область обеспечит интернетом все малые села - РИА Новости, 23.06.2023

Тюменская область обеспечит интернетом все малые села

Все малые населенные пункты Тюменской области численностью более 100 человек к 2030 году будут обеспечены широкополосным интернетом, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:55

2023-06-23T20:55

2023-06-23T20:55

тюменская область

тюменская область

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александр моор

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ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Все малые населенные пункты Тюменской области численностью более 100 человек к 2030 году будут обеспечены широкополосным интернетом, сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что в течение семи лет необходимо до 97 процентов увеличить долю домохозяйств, где есть широкополосный доступ к сети Интернет. Сейчас в Тюменской области доля таких домов равна 80 процентам. "Продолжается обеспечение малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек связью и доступом к сети Интернет. За 2021 и 2022 годы связь 4G и высокоскоростной мобильный интернет появились в 19 селах и деревнях. В 2023 году 7 станций уже подключили, еще 30 появится до конца года. Всего до конца 2030 года проект охватит 498 населенных пунктов региона с численностью от 100 до 500 жителей", - отмечается в сообщении. Отмечается, что план соответствует долгосрочной стратегии развития отрасли связи в России, одна из целей которой – обеспечить к 2030 году качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая труднодоступные районы, территорию трасс и железнодорожных путей. "Задача по обеспечению качественной связью и интернетом – ключевой показатель национальной цели развития страны. Так мы обеспечим свой технологический суверенитет и равные возможности в использовании цифровых сервисов и услуг. С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем тысяче социально значимых объектах", – цитируются на сайте слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Принимаемые меры по подключению СЗО и улучшению инфраструктуры связи повлияли и на рост количества пользователей госуслуг: с 600 тысяч в 2019 году до 1,5 миллиона человек на июнь этого года. Также в Тюменской области полностью завершился процесс по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона.

https://ria.ru/20230621/sudoverf-1879583809.html

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тюменская область, россия, александр моор