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Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137 - РИА Новости, 23.06.2023
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19:27 23.06.2023 (обновлено: 21:31 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/tseziy-1880084066.html
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137 - РИА Новости, 23.06.2023
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137
Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:27
2023-06-23T21:31
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.&quot;Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК России (&quot;Контрабанда радиоактивных веществ&quot;)&quot;, — сказала собеседница агентства.Ходатайство следователя об аресте пятого подозреваемого или избрании более мягкой меры пресечения пока не поступало, уточнили в суде.О задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, банда действовала при координации гражданина Украины. Вещество планировали использовать для создания постановочных сцен применения оружия массового поражения с целью дискредитации России, уточнили в ведомстве.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии — для лечения злокачественных опухолей.Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для "грязной бомбы".
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Специальная военная операция на Украине, Украина
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137

Хорошевский суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137 до 21 августа

© Sputnik / Табылды КадырбековЗадержанный в наручниках
Задержанный в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Задержанный в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК России ("Контрабанда радиоактивных веществ")", — сказала собеседница агентства.

Ходатайство следователя об аресте пятого подозреваемого или избрании более мягкой меры пресечения пока не поступало, уточнили в суде.
О задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, банда действовала при координации гражданина Украины. Вещество планировали использовать для создания постановочных сцен применения оружия массового поражения с целью дискредитации России, уточнили в ведомстве.
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Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии — для лечения злокачественных опухолей.
Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для "грязной бомбы".
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