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Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137

Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137 - РИА Новости, 23.06.2023

Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137

Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:27

2023-06-23T19:27

2023-06-23T21:31

происшествия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК России ("Контрабанда радиоактивных веществ")", — сказала собеседница агентства.Ходатайство следователя об аресте пятого подозреваемого или избрании более мягкой меры пресечения пока не поступало, уточнили в суде.О задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, банда действовала при координации гражданина Украины. Вещество планировали использовать для создания постановочных сцен применения оружия массового поражения с целью дискредитации России, уточнили в ведомстве.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии — для лечения злокачественных опухолей.Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для "грязной бомбы".

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина