https://ria.ru/20230623/tseziy-1880084066.html
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137 - РИА Новости, 23.06.2023
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137
Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:27
2023-06-23T19:27
2023-06-23T21:31
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
специальная военная операция на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК России ("Контрабанда радиоактивных веществ")", — сказала собеседница агентства.Ходатайство следователя об аресте пятого подозреваемого или избрании более мягкой меры пресечения пока не поступало, уточнили в суде.О задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, банда действовала при координации гражданина Украины. Вещество планировали использовать для создания постановочных сцен применения оружия массового поражения с целью дискредитации России, уточнили в ведомстве.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии — для лечения злокачественных опухолей.Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для "грязной бомбы".
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, украина
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Специальная военная операция на Украине, Украина
Суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137
Хорошевский суд арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде цезия-137 до 21 августа
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о контрабанде и незаконном вывозе радиоактивного вещества цезий-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 августа в отношении Сахалова, Абдулаева, Шамилова и Тахмазова, подозреваемых по статье 226.1 УК России ("Контрабанда радиоактивных веществ")", — сказала собеседница агентства.
Ходатайство следователя об аресте пятого подозреваемого или избрании более мягкой меры пресечения пока не поступало, уточнили в суде.
О задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил в пятницу Центр общественных связей ФСБ
. По данным спецслужбы, банда действовала при координации гражданина Украины. Вещество планировали использовать для создания постановочных сцен применения оружия массового поражения с целью дискредитации России, уточнили в ведомстве.
ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды
Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии — для лечения злокачественных опухолей.
Вместе с тем это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека. По мнению экспертов, цезий-137 может применяться в качестве начинки для "грязной бомбы".