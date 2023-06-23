https://ria.ru/20230623/tseziy-1879925810.html
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже - РИА Новости, 23.06.2023
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже
Преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже, один из задержанный признался, что их целью была транспортировка... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:32
2023-06-23T09:32
2023-06-23T09:33
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже, один из задержанный признался, что их целью была транспортировка радиоактивного вещества "за границу", следует из видео, которое предоставил ЦОС ФСБ РФ. Ранее в службе сообщили о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации. "Для транспортировки за границу", - ответил задержанный на вопрос, зачем он пытался приобрести радиоактивный изотоп "цезий-137". Гражданин также сообщил, что имеет паспорта России, ДНР и Украины. На видео от службы представлены кадры с камер наблюдения, из которых следует, что преступники хранили радиоактивные вещества в гараже. Как только контейнер с цезием был погружен в багажник автомобиля, припаркованного у гаража, сотрудники ФСБ при силовой поддержке МВД приступили к задержанию.
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879430605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео задержания членов ОПГ во время попытки приобретения радиоактивного вещества
Видео задержания членов ОПГ во время попытки приобретения радиоактивного вещества
2023-06-23T09:32
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PT3M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, украина, фсб
Происшествия, Россия, Украина, ФСБ
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже
ФСБ: преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже, один из задержанный признался, что их целью была транспортировка радиоактивного вещества "за границу", следует из видео, которое предоставил ЦОС ФСБ РФ.
Ранее в службе сообщили о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации.
"Для транспортировки за границу", - ответил задержанный на вопрос, зачем он пытался приобрести радиоактивный изотоп "цезий-137". Гражданин также сообщил, что имеет паспорта России, ДНР
и Украины
.
На видео от службы представлены кадры с камер наблюдения, из которых следует, что преступники хранили радиоактивные вещества в гараже. Как только контейнер с цезием был погружен в багажник автомобиля, припаркованного у гаража, сотрудники ФСБ при силовой поддержке МВД приступили к задержанию.
ФСБ предупредила об угрозе получения террористами радиоактивного оружия