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ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже - РИА Новости, 23.06.2023
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09:32 23.06.2023 (обновлено: 09:33 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/tseziy-1879925810.html
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже - РИА Новости, 23.06.2023
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже
Преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже, один из задержанный признался, что их целью была транспортировка... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:32
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происшествия
россия
украина
фсб
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже, один из задержанный признался, что их целью была транспортировка радиоактивного вещества "за границу", следует из видео, которое предоставил ЦОС ФСБ РФ. Ранее в службе сообщили о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации. "Для транспортировки за границу", - ответил задержанный на вопрос, зачем он пытался приобрести радиоактивный изотоп "цезий-137". Гражданин также сообщил, что имеет паспорта России, ДНР и Украины. На видео от службы представлены кадры с камер наблюдения, из которых следует, что преступники хранили радиоактивные вещества в гараже. Как только контейнер с цезием был погружен в багажник автомобиля, припаркованного у гаража, сотрудники ФСБ при силовой поддержке МВД приступили к задержанию.
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Видео задержания членов ОПГ во время попытки приобретения радиоактивного вещества
Видео задержания членов ОПГ во время попытки приобретения радиоактивного вещества
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происшествия, россия, украина, фсб
Происшествия, Россия, Украина, ФСБ
ФСБ: преступники хранили контейнер с радиоактивным цезием в гараже

ФСБ: преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Преступная группа из пяти человек хранила контейнер с изотопом "цезий-137" в гараже, один из задержанный признался, что их целью была транспортировка радиоактивного вещества "за границу", следует из видео, которое предоставил ЦОС ФСБ РФ.
Ранее в службе сообщили о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации.
"Для транспортировки за границу", - ответил задержанный на вопрос, зачем он пытался приобрести радиоактивный изотоп "цезий-137". Гражданин также сообщил, что имеет паспорта России, ДНР и Украины.
На видео от службы представлены кадры с камер наблюдения, из которых следует, что преступники хранили радиоактивные вещества в гараже. Как только контейнер с цезием был погружен в багажник автомобиля, припаркованного у гаража, сотрудники ФСБ при силовой поддержке МВД приступили к задержанию.
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