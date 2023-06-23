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В Ингушетии построят реабилитационный центр для бойцов спецоперации - РИА Новости, 23.06.2023
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Республика Ингушетия
 
11:00 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/tsentr-1879956823.html
В Ингушетии построят реабилитационный центр для бойцов спецоперации
В Ингушетии построят реабилитационный центр для бойцов спецоперации - РИА Новости, 23.06.2023
В Ингушетии построят реабилитационный центр для бойцов спецоперации
Власти Ингушетии планируют в 2024 году построить в республике реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:00
2023-06-23T11:00
республика ингушетия
россия
общество
здоровье - общество
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют в 2024 году построить в республике реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы региона. "Мы разработали проект строительства реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и ветеранов СВО в сельском поселении Али-Юрт. Идея была поддержана главой республики, после внесенных им дополнений и корректив мы увеличили мощность учреждения. Планируется, что реабилитационный центр будет на 150 мест", - приводит пресс-служба слова министра труда, занятости и соцразвития Ингушетии Хаджибекира Муталиева. Он добавил, что ведомством уже подготовлен соответствующий пакет документов и направлен в министерство труда России. "Думаем, что ответ федерального ведомства будет положительным. Планируется, что строительство реабилитационного центра на земельном участке площадью 2,8 гектара начнется в 2024 году и будет завершено в том же году", - пояснил министр. Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что поддержка участников специальной военной операции и предоставление им и их семьям всех возможных услуг - это одна из приоритетных задач властей республики. "Участники специальной военной операции проходят через трудные испытания, ежедневно рискуя своим здоровьем и жизнью ради служения Отечеству. В рамках нашей работы мы предоставляем им и их близким широкий спектр услуг, включая медицинское обслуживание, социальное обеспечение, трудоустройство, образование и реабилитацию. Необходимо в новом учреждении создать самые лучшие условия, чтобы ветераны СВО могли получить квалифицированную помощь", - заявил он. Ранее власти Ингушетии ввели ряд мер соцподдержки для семей мобилизованных. Они включают в себя возможность зачисления детей без очереди в детсады, приоритетное право при поступлении в колледжи для абитуриентов, получение рассрочки оплаты обучения. Кроме того, мобилизованных и членов их семей на год освобождают от уплаты транспортного налога, налогов на имущество и землю. Родители мобилизованных могут бесплатно получать прописанные им медикаменты. Также мобилизованным гражданам бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
https://ria.ru/20230616/reabilitatsiya-1878630819.html
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россия, общество, здоровье - общество, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии построят реабилитационный центр для бойцов спецоперации

Власти Ингушетии планируют в 2024 году построить реабилитационный центр для ветеранов СВО

CC BY-SA 4.0 / Тимур Агиров / Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори
Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Тимур Агиров / Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори
Башенный комплекс в древнем ингушском городе Цори . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют в 2024 году построить в республике реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы региона.
"Мы разработали проект строительства реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и ветеранов СВО в сельском поселении Али-Юрт. Идея была поддержана главой республики, после внесенных им дополнений и корректив мы увеличили мощность учреждения. Планируется, что реабилитационный центр будет на 150 мест", - приводит пресс-служба слова министра труда, занятости и соцразвития Ингушетии Хаджибекира Муталиева.
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Он добавил, что ведомством уже подготовлен соответствующий пакет документов и направлен в министерство труда России. "Думаем, что ответ федерального ведомства будет положительным. Планируется, что строительство реабилитационного центра на земельном участке площадью 2,8 гектара начнется в 2024 году и будет завершено в том же году", - пояснил министр.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что поддержка участников специальной военной операции и предоставление им и их семьям всех возможных услуг - это одна из приоритетных задач властей республики.
"Участники специальной военной операции проходят через трудные испытания, ежедневно рискуя своим здоровьем и жизнью ради служения Отечеству. В рамках нашей работы мы предоставляем им и их близким широкий спектр услуг, включая медицинское обслуживание, социальное обеспечение, трудоустройство, образование и реабилитацию. Необходимо в новом учреждении создать самые лучшие условия, чтобы ветераны СВО могли получить квалифицированную помощь", - заявил он.
Ранее власти Ингушетии ввели ряд мер соцподдержки для семей мобилизованных. Они включают в себя возможность зачисления детей без очереди в детсады, приоритетное право при поступлении в колледжи для абитуриентов, получение рассрочки оплаты обучения. Кроме того, мобилизованных и членов их семей на год освобождают от уплаты транспортного налога, налогов на имущество и землю. Родители мобилизованных могут бесплатно получать прописанные им медикаменты. Также мобилизованным гражданам бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
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