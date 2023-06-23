Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие туристические достопримечательности мира - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:55 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/tripadvisor-1880017803.html
Названы лучшие туристические достопримечательности мира
Названы лучшие туристические достопримечательности мира - РИА Новости, 23.06.2023
Названы лучшие туристические достопримечательности мира
Названы лучшие туристические достопримечательности мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:55
2023-06-23T14:55
туризм
новости - туризм
барселона (город)
рим
амстердам
анна франк
ассоциация туроператоров россии (атор)
достопримечательности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68135/92/681359226_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_c891ac374c27f13cf9db67f0a73d944e.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Названы лучшие туристические достопримечательности мира, сообщает АТОР.Tripadvisor обнародовал список лучших достопримечательностей-2023 (Travellers' Choice Best of the Best Things to Do) на основе данных отзывов путешественников со всего мира в период с мая 2022 года по апрель 2023 года.Победителем на 2023 год стала Саграда Фамилия в Барселоне. В топ-5 также вошли Колизей в Риме и Дом Анны Франк в Амстердаме.Примечательно, что в первой десятке всего три объекта за пределами Европы. Один из них – это Фонтан Дубая (Dubai Fountain). Он находится посреди искусственного озера Burj Lake и ежесекундно выбрасывает на высоту 140-метров более 830 тысяч литров воды, а его струи покрывают территорию, равную по размеру двум футбольным полям.Также в ТОП-25 вошли еще три достопримечательности в странах, до которых россияне могут добраться на прямых рейсах. Это Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших мечетей в мире (15 место), Сад Мажорель или, как его еще называют, "Синий Сад" Марракеша, – культовое место города, а также Тадж-Махал, одно из семи Новых чудес света в Индии.
https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html
барселона (город)
рим
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68135/92/681359226_67:0:1214:860_1920x0_80_0_0_4c7ffd0630f769c9fa7490cf4eb1e71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, барселона (город), рим, амстердам, анна франк, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Барселона (город), Рим, Амстердам, Анна Франк, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Достопримечательности, Туризм
Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Tripadvisor опубликовал список лучших туристических достопримечательностей мира

© Фото : Bernard GagnonСаграда Фамилия
Саграда Фамилия - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Bernard Gagnon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Названы лучшие туристические достопримечательности мира, сообщает АТОР.
Tripadvisor обнародовал список лучших достопримечательностей-2023 (Travellers' Choice Best of the Best Things to Do) на основе данных отзывов путешественников со всего мира в период с мая 2022 года по апрель 2023 года.
Победителем на 2023 год стала Саграда Фамилия в Барселоне. В топ-5 также вошли Колизей в Риме и Дом Анны Франк в Амстердаме.
Примечательно, что в первой десятке всего три объекта за пределами Европы. Один из них – это Фонтан Дубая (Dubai Fountain). Он находится посреди искусственного озера Burj Lake и ежесекундно выбрасывает на высоту 140-метров более 830 тысяч литров воды, а его струи покрывают территорию, равную по размеру двум футбольным полям.
Также в ТОП-25 вошли еще три достопримечательности в странах, до которых россияне могут добраться на прямых рейсах. Это Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших мечетей в мире (15 место), Сад Мажорель или, как его еще называют, "Синий Сад" Марракеша, – культовое место города, а также Тадж-Махал, одно из семи Новых чудес света в Индии.
Девушка спит в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс
Вчера, 03:09
 
ТуризмНовости - ТуризмБарселона (город)РимАмстердамАнна ФранкАссоциация туроператоров России (АТОР)ДостопримечательностиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала