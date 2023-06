https://ria.ru/20230623/tripadvisor-1880017803.html

Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Названы лучшие туристические достопримечательности мира - РИА Новости, 23.06.2023

Названы лучшие туристические достопримечательности мира

Названы лучшие туристические достопримечательности мира, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:55

2023-06-23T14:55

2023-06-23T14:55

туризм

новости - туризм

барселона (город)

рим

амстердам

анна франк

ассоциация туроператоров россии (атор)

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/68135/92/681359226_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_c891ac374c27f13cf9db67f0a73d944e.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Названы лучшие туристические достопримечательности мира, сообщает АТОР.Tripadvisor обнародовал список лучших достопримечательностей-2023 (Travellers' Choice Best of the Best Things to Do) на основе данных отзывов путешественников со всего мира в период с мая 2022 года по апрель 2023 года.Победителем на 2023 год стала Саграда Фамилия в Барселоне. В топ-5 также вошли Колизей в Риме и Дом Анны Франк в Амстердаме.Примечательно, что в первой десятке всего три объекта за пределами Европы. Один из них – это Фонтан Дубая (Dubai Fountain). Он находится посреди искусственного озера Burj Lake и ежесекундно выбрасывает на высоту 140-метров более 830 тысяч литров воды, а его струи покрывают территорию, равную по размеру двум футбольным полям.Также в ТОП-25 вошли еще три достопримечательности в странах, до которых россияне могут добраться на прямых рейсах. Это Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших мечетей в мире (15 место), Сад Мажорель или, как его еще называют, "Синий Сад" Марракеша, – культовое место города, а также Тадж-Махал, одно из семи Новых чудес света в Индии.

https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html

барселона (город)

рим

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, барселона (город), рим, амстердам, анна франк, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности, туризм